Neu-Isenburg (ots) -- "Grüne Karte fürs Fairpreis-Versprechen": Neue Kampagne macht eprimo als Fairpreis-Anbieter erlebbar- "Pfeif auf Wechselstress beim Strom": eprimo bietet faire Konditionen auch nach dem ersten Vertragsjahr- Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin steht als Botschafter für faire Energiepreise auf dem PlatzFaire Energiepreise sollten nicht nach dem ersten Vertragsjahr enden. Mit der neuen Kampagne und dem Appell "Pfeif auf Wechselstress beim Strom" macht eprimo sein Fairpreis-Versprechen jetzt aufmerksamkeitsstark erlebbar. Unterstützung erhält der Ökostromanbieter von einem, der wie kaum ein anderer für faire Entscheidungen steht: dem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin.Wer bleibt, soll nicht verlierenViele Energiekunden sind es gewohnt, ständig zu vergleichen, zu kündigen und zu wechseln. eprimo möchte diesen Kreislauf brechen. Unter dem Motto "Grüne Karte fürs Fairpreis-Versprechen: Faire Preise auch nach dem ersten Vertragsjahr" zeigt die Kampagne, dass Fairness nicht beim Vertragsabschluss aufhören sollte. Damit etabliert eprimo seine Positionierung als Fairpreis-Anbieter und rückt einen einfachen Gedanken in den Mittelpunkt: Wer bleibt, soll auch langfristig von fairen Konditionen profitieren.Dirk Müller, CCO von eprimo, erklärt: "Wir wollen unsere Kunden nicht nur mit einem attraktiven Angebot gewinnen, sondern sie auch darüber hinaus fair versorgen. Mit unserem Fairpreis-Versprechen profitieren Kunden auch nach dem ersten Vertragsjahr von Energie zu Konditionen auf Neukunden-Preisniveau. Unsere neue Kampagne zeigt, dass wir uns für eindeutige Regeln, faire Preise und weniger Wechselstress einsetzen."Deniz Aytekin gibt Fairness die grüne KarteMit Deniz Aytekin übersetzt die Kampagne das Fairpreis-Versprechen kreativ in die Fußballwelt. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter steht für Fairness, Glaubwürdigkeit und nachvollziehbare Entscheidungen und macht damit das Versprechen von eprimo auf sympathische Weise greifbar."Klare Regeln, faire Entscheidungen und kein unnötiger Stress - ab dem Anpfiff und über die gesamte Spielzeit. Das macht für mich Fairplay aus. Und das gilt auf dem Platz genauso wie beim Strom. Deshalb gibt es von mir die grüne Karte für das Fairpreis-Versprechen von eprimo", so Deniz Aytekin.Die gemeinsam mit Kreativpartner Scholz & Friends entwickelte Kampagne startete am 5. Oktober 2026 und bringt das Fairpreis-Versprechen auf zahlreiche digitale Kanäle. Mit Bewegtbild, Display- und Banner-Ads auf Social Media und YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=phpC-0-2qlI) sowie verschiedenen mobilen Werbeformaten soll die Aufmerksamkeit für das Fairpreis-Versprechen erhöht und die Positionierung von eprimo als Fairpreis-Anbieter weiter gefestigt werden.Pressekontakt:Roman Zurhold,Tel.: 0 69 / 69 76 70-353presse@eprimo.deOriginal-Content von: eprimo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100575/6366151