Mainz (ots) -
Woche 42/26
Sa., 10.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
0.25 ZDFsportstudio live (HD/UT)
Triathlon: Ironman-WM
Frauen und Männer
Übertragung aus Hawaii/USA
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation: Lena Kesting, Florian Zschiedrich
Experte: Jan Frodeno
Triathlon bei ZDFsportstudio.de: Ironman-WM, Frauen und Männer aus
Hawaii/USA mit Kommentator Martin Schneider und Co-Kommentatorin
Anne Haug ab 18.15 Uhr im Livestream
Do., 15.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Änderung beachten:
Klimaschutz: Luxus für Reiche?
("Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?" verschiebt sich auf Do., 22.10., 0.45 Uhr.)
Woche 43/26
Do., 22.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?
(Text und weitere Angaben s. Do., 15.10., 0.45 Uhr.)
Woche 44/26
So., 25.10.
Bitte Programmänderung beachten:
15.30 Meeresschildkröten - Wächter der Ozeane (VPS 15.29/HD/UT)
Film von Michael Nieberg
Deutschland 2026
Im Streaming: 23. Oktober 2026, 08.30 Uhr bis 23. Oktober 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 28.10., um 4.15 Uhr beachten. "Greenwashed? L'Oréal: Alles nur Kosmetik?" entfällt.)
Woche 46/26
Mi., 11.11.
Bitte Programmänderung beachten:
4.00 Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis (VPS 3.59/HD/UT)
Film von Carsten Behrendt
(vom 8.11.2026)
Deutschland 2026
("planet e.: Drei Wege - wie Klimazukunft gemacht wird" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366150
Woche 42/26
Sa., 10.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
0.25 ZDFsportstudio live (HD/UT)
Triathlon: Ironman-WM
Frauen und Männer
Übertragung aus Hawaii/USA
Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
Moderation: Lena Kesting, Florian Zschiedrich
Experte: Jan Frodeno
Triathlon bei ZDFsportstudio.de: Ironman-WM, Frauen und Männer aus
Hawaii/USA mit Kommentator Martin Schneider und Co-Kommentatorin
Anne Haug ab 18.15 Uhr im Livestream
Do., 15.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Änderung beachten:
Klimaschutz: Luxus für Reiche?
("Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?" verschiebt sich auf Do., 22.10., 0.45 Uhr.)
Woche 43/26
Do., 22.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?
(Text und weitere Angaben s. Do., 15.10., 0.45 Uhr.)
Woche 44/26
So., 25.10.
Bitte Programmänderung beachten:
15.30 Meeresschildkröten - Wächter der Ozeane (VPS 15.29/HD/UT)
Film von Michael Nieberg
Deutschland 2026
Im Streaming: 23. Oktober 2026, 08.30 Uhr bis 23. Oktober 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am Mi., 28.10., um 4.15 Uhr beachten. "Greenwashed? L'Oréal: Alles nur Kosmetik?" entfällt.)
Woche 46/26
Mi., 11.11.
Bitte Programmänderung beachten:
4.00 Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis (VPS 3.59/HD/UT)
Film von Carsten Behrendt
(vom 8.11.2026)
Deutschland 2026
("planet e.: Drei Wege - wie Klimazukunft gemacht wird" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366150
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