Berlin (ots) -Die 78. Frankfurter Buchmesse wird am Dienstag offiziell eröffnet und findet vom 7. bis 11. Oktober auf dem Messegelände Frankfurt statt.Nancy Faeser, zuständige Fachpolitikerin der SPD-Bundestagsfraktion:"Die Frankfurter Buchmesse wird in den kommenden Tagen wieder rund 250.000 Besucherinnen und Besucher und circa 4300 Aussteller aus aller Welt nach Frankfurt locken. Sie ist ein Fest der Literatur und des Lesens, ein Ort der Debatte, der Meinungsvielfalt und der Freiheit des Wortes. Bücher eröffnen andere Perspektiven, bauen Brücken, wo Debatten zu verhärten drohen, und helfen uns, Widersprüche auszuhalten.Literatur ist ein Fundament unserer Demokratie und muss entsprechend geschützt werden. Das zeigt auf eindrückliche Weise die diesjährige Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Shida Bazyars Roman 'Die Lücken' macht sichtbar, wie Geschichte in unseren Orten und in unserer Gesellschaft fortwirkt - auch dort, wo sie verdrängt oder vergessen wird. Der Roman erzählt von den titelgebenden 'Lücken' in der Erinnerung an die NS-Vergangenheit und verbindet sie mit Erfahrungen von Ausgrenzung und Entwurzelung in der Gegenwart. Ein solches Buch zeigt besonders prägnant das, was Literatur im Allgemeinen bewirkt: den Blick über den eigenen Tellerrand, die Stärkung von Meinungsfreiheit und das Verständnis über Grenzen hinweg."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6366154