Die SAP-Aktie hat sich nach einer langwierigen Abwärtsbewegung zuletzt kräftig erholt. In den letzten Wochen kam es zwar zu einer kleineren Verschnaufpause, doch in den letzten Tagen dominierten die Käufer wieder das Geschehen. Am Dienstag gewinnt die Aktie fast +2% und notiert aktuell bei 188,60 €. Das treibt den Kurs an und so kann es jetzt weitergehen. TechWolf stärkt die KI-Strategie Für neue Impulse sorgt der geplante Kauf des belgischen KI-Spezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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