Nvidia läuft. Und zwar in einem Tempo, das selbst hartgesottene Bullen ins Staunen bringt. Die Aktie des KI-Chipherstellers kletterte heute im frühen Handel um bis zu 1,9 Prozent auf 243,37 US$, zuletzt lag das Plus noch bei 1,2 Prozent auf 241,80 US$. Damit treibt Nvidia seine Marktkapitalisierung weiter in Richtung einer Marke, die vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte: 6 Billionen US$. Rekordprogramm treibt den Kurs Geknackt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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