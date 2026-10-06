Die Wall Street dürfte heute mit einem freundlichen Start in den Handel gehen. Rückenwind kommt von zwei Seiten: Die Ölpreise stabilisieren sich, und die Technologierally zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Straße von Hormus sorgt für etwas Entspannung Medien berichteten am Vorabend, dass die USA und der Iran ihre Gespräche über die Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus intensivieren. Neue offizielle Meldungen gab es bislang nicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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