EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Prognose / Halbjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Bio-Gate AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
Nürnberg, 6. Oktober 2026 - Der Vorstand der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAGXXX), ein führender Anbieter von proprietären, antimikrobiellen Technologien für die Human- und Veterinärmedizin, hat heute beschlossen, die Konzernumsatz- und Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Zwei Großkunden, ein Kunde für Humanpflegeprodukte und ein Kunde für Tierpflegeprodukte, haben jeweils kommuniziert, Änderungen im Produktportfolio sowie organisatorische Umstellungen durchzuführen, die vor allem im Geschäftsbereich Derma-Kosmetik und Wundpflege der Bio-Gate AG zu deutlich geringeren Abrufmengen führen. Das Geschäft mit Implantatbeschichtungen ist davon nicht betroffen.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand der Bio-Gate AG nun einen Konzernumsatz zwischen 6,0 und 6,9 Mio. Euro (bisherige Prognose vom Mai 2026: Vorjahresniveau ± 7 %, d. h. rund 6,9 bis 7,9 Mio. Euro; Konzernumsatz Vorjahr: 7,4 Mio. Euro). Das EBITDA wird zwischen -0,9 und -1,1 Mio. Euro erwartet und liegt damit trotz des geringeren Umsatzes auf bzw. leicht unter Vorjahresniveau (-0,9 Mio. Euro), da Kosteneinsparungen einen Teil der Effekte des Umsatzrückgangs auffangen. Für das EBIT rechnet das Management mit -1,1 bis -1,5 Mio. Euro (Vorjahr: -1,1 Mio. Euro).
Für das Geschäftsjahr 2027 geht der Vorstand der Bio-Gate AG davon aus, dass sich das Geschäft mit den beiden Großkunden wieder positiv entwickeln wird. So ist etwa mit dem Dermakosmetik-Kunden die Markteinführung eines neuen, von der Bio-Gate AG entwickelten und hergestellten Medizinprodukts zur Narbenbehandlung geplant. Beim Kunden für Tierpflegeprodukte werden die bisherigen Produkte in eine neue Produktlinie überführt.
Kontakt:
Bio-Gate AG
Falk von Kriegsheim
Tel +49 172 9837109
ir@bio-gate.de
Neumeyerstr. 28-34
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www.bio-gate.de
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