Original-Research: Bio-Gate AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Bio-Gate AG
Silber-Studien im Plan - Kapitalmaßnahmen erfolgreich - H1-Umsatz verhalten
Operativ verlief das erste Halbjahr 2026 der Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG0J3, Freiverkehr, BIG GY) eher schwach. Der Konzernumsatz ging um 17,7 % auf 2,83 Mio. Euro zurück (H1 2025: 3,44 Mio. Euro). Ursache war vor allem der Bereich Derma-Kosmetik und Wundpflege mit einem Rückgang von 1,66 auf 1,02 Mio. Euro (-39 %), nachdem zwei Großkunden ihre Produktportfolios umgestellt hatten. Hinzu kam ein Basiseffekt aus hohen Nordamerika-Lieferungen im Q1 2025. Veterinär (+5,4 % auf 1,00 Mio. Euro) und Messdienstleistungen (+30 % auf 0,41 Mio. Euro) wuchsen, Medizintechnik (0,34 Mio. Euro) und Industrie (0,06 Mio. Euro) lagen unter dem Vorjahr.
Nach der Kapitalherabsetzung (5:1) und den anschließenden Kapitalerhöhungen zu 2,80 Euro je Aktie mit einem Bruttoerlös von 1,16 Mio. Euro beträgt das Eigenkapital rechnerisch rund 1,8 Mio. Euro (vor Emissionskosten). Gemessen am von uns geschätzten Mittelabfluss (Free Cash Flow) von rund € 1 Mio. (inkl. Zinsen) im Gesamtjahr 2026 sollte der Emissionserlös ausreichend liquide Substanz für 2026/27 generiert haben. Die Innenfinanzierungskraft kann ab 2028 erreicht werden.
Unser Fairer Wert pro Aktie bewegt sich in einem Korridor von € 5,01 bis € 6,44 und bestätigt unser Rating "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Bio-Gate_20261110_Basisstudien-UpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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BankM AG
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 7191 838-46
Email: roger.becker@bankm.de
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