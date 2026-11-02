Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG



02.11.2026 / 15:30 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG0J3 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,65 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Operative Erholung ab 2027 erwartet, Kostensenkungen schaffen Basis für Ergebnisverbesserung Die Bio-Gate AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang um 17,7 % auf 2,83 Mio. € (VJ: 3,44 Mio. €). Ausschlaggebend waren geringere Abrufmengen im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege infolge von Portfolioanpassungen und organisatorischen Veränderungen bei Großkunden. Dagegen entwickelten sich Veterinärprodukte und Messdienstleistungen weiterhin positiv. In der Medizintechnik belasteten zeitliche Verschiebungen bei der Abrechnung von Projektmeilensteinen die ausgewiesenen Erlöse. Das EBITDA verschlechterte sich auf -0,81 Mio. € (VJ: -0,72 Mio. €), während das EBIT bei -0,93 Mio. € lag (VJ: -0,84 Mio. €). Niedrigere Material- und Personalaufwendungen begrenzten die Auswirkungen des Umsatzrückgangs. Zusätzlich stützten Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen den Ergebnisvergleich. Die Reorganisation sollte die Kostenbasis nachhaltig entlasten, ihre stärkere Wirkung erwarten wir jedoch erst ab 2027. Im laufenden Geschäftsjahr begrenzen unter anderem Abfindungen und fortbestehende Zahlungsverpflichtungen die kurzfristigen Einsparungen. Die Finanzierungsbasis wurde nach dem Bilanzstichtag durch zwei Kapitalerhöhungen mit einem gesamten Bruttoerlös von 1,16 Mio. € gestärkt. Nach der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5:1 und der Ausgabe neuer Aktien beträgt die Aktienzahl 2.453.738. Die Mittelzuflüsse erweitern den finanziellen Spielraum für das laufende Geschäft und weitere Investitionen. Angesichts der weiterhin negativen operativen Cashflows bleiben eine bessere Auslastung und die Begrenzung der Kapitalbindung wesentlich. Auf Grundlage der Halbjahresentwicklung und der reduzierten Unternehmensguidance senken wir unsere Umsatzprognosen für 2026 bis 2028 von bislang 7,40 Mio. €, 8,00 Mio. € und 9,30 Mio. € auf 6,20 Mio. €, 7,20 Mio. € und 9,00 Mio. €. Ab 2027 erwarten wir eine Erholung der Kundenabrufe und zusätzliche Wachstumsimpulse aus neuen Produkten, insbesondere dem angekündigten Medizinprodukt zur Narbenbehandlung. Zusätzlich könnte eine ab 2027 greifende EU-Neuregelung von Silberzusätzen in Kosmetikprodukten die Nachfrage nach MicroSilver BG stützen. Das Veterinärgeschäft und die Messdienstleistungen bilden weitere Wachstumstreiber. Die HyProtect-Projekte eröffnen längerfristiges Potenzial: In der HIPrevision-Studie zu HyProtect-beschichteten Hüft-Revisionsimplantaten startete im Juni 2026 der Hauptteil (Part B) mit über 200 Patienten, der Abschluss ist für 2028 vorgesehen. Wesentliche Serienumsätze aus einem breiten Marktstart von Humanimplantaten sind bis 2028 nicht Bestandteil unserer Planung. Für 2026 prognostizieren wir ein EBITDA von -1,10 Mio. € und ein Konzernergebnis von -1,55 Mio. €. Mit steigenden Umsätzen und einer effizienteren Kostenstruktur erwarten wir 2027 eine Verbesserung des EBITDA auf -0,25 Mio. €. Für 2028 rechnen wir mit einem positiven EBITDA von 0,49 Mio. €, einem EBIT von 0,19 Mio. € und einem kleinen Konzerngewinn von 0,06 Mio. €. Das Erreichen der Gewinnschwelle setzt die operative Erholung und die nachhaltige Umsetzung der Effizienzmaßnahmen voraus. Auf Basis unseres DCF-Modells reduzieren wir das Kursziel aufgrund der niedrigeren Prognosen und des höheren risikofreien Zinssatzes auf 13,65 € je Aktie. Das bisherige Kursziel von 3,40 € entspricht nach der Aktienzusammenlegung einem Vergleichswert von 17,00 €. Angesichts des weiterhin hohen Kurspotenzials bestätigen wir das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261102_Bio-Gate_Update_H12026



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11). Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 02.11.2026 (14:50 Uhr)

Erste Weitergabe: 02.11.2026 (15:30 Uhr)



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