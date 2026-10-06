Mit Simsalasim will Xing-Gründer Lars Hinrichs den deutschen Mobilfunkmarkt aufmischen. Für zehn Euro monatlich verspricht der neue Anbieter unbegrenztes Datenvolumen in 100 Ländern sowie unbegrenzte Telefonie und SMS in 50 Ländern. Der bevorstehende Start lenkt zugleich die Aufmerksamkeit auf Hinrichs' frühere Tätigkeit im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Testbetrieb startet vor breitem Marktauftritt Der Testbetrieb von Simsalasim soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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