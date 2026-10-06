OpenAI verhandelt offenbar über eine neue Finanzierungsrunde von 30 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 26,6 Milliarden Euro. Dabei stehen Fonds aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Blackrock als mögliche Geldgeber im Fokus. Noch vor der Auswahl eines führenden Investors soll der ChatGPT-Anbieter seine Bewertung bereits fest vorgeben.Billionenbewertung als feste Vorgabe Die angestrebte Vorab-Bewertung liegt demnach bei 1,4 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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