Straubing (ots) -
So eine geheime Wahl hat es an sich, dass man über das Verhalten der Wählenden nur spekulieren kann. Erst recht gilt das natürlich für ihre Motive. Trotzdem ist diese Wahl, bei der der AfD-Mann Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt bestimmt wurde und sein Parteifreund - der als Hardliner geltende Hans-Thomas Tillschneider - zu seinem Vize, ein Fingerzeig für die kommenden Wochen und Monate. (...) Die Brandmauer ist an diesem Tag in sich zusammengekracht. (...) Die Wahl war ein Test für die AfD. Er ist ihr geglückt. (...) Ein AfD-Ministerpräsident ist an diesem Tag sehr viel wahrscheinlicher geworden.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6366178
So eine geheime Wahl hat es an sich, dass man über das Verhalten der Wählenden nur spekulieren kann. Erst recht gilt das natürlich für ihre Motive. Trotzdem ist diese Wahl, bei der der AfD-Mann Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt bestimmt wurde und sein Parteifreund - der als Hardliner geltende Hans-Thomas Tillschneider - zu seinem Vize, ein Fingerzeig für die kommenden Wochen und Monate. (...) Die Brandmauer ist an diesem Tag in sich zusammengekracht. (...) Die Wahl war ein Test für die AfD. Er ist ihr geglückt. (...) Ein AfD-Ministerpräsident ist an diesem Tag sehr viel wahrscheinlicher geworden.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6366178
© 2026 news aktuell