Ein wenig beachtetes Menü in aktuellen Smartphone-Betriebssystemen verändert die Art der Audio-Übertragung. Statt einer direkten Kopplung entsteht ein lokales Funknetzwerk für Musik, das bisherige technische Limitierungen bei der Anzahl der Empfänger aufhebt. Samsung integriert in seiner Benutzeroberfläche One UI 8.5 eine Funktion zur großflächigen Audiofreigabe. Wie Netzwelt berichtet, lässt sich damit ein lokaler Audio-Broadcast aufbauen, der Audiosignale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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