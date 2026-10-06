1:1-Umtausch in neuen 2026er Bond Die Eleving Group bietet den Inhabern ihrer bestehenden 13% Senior Secured Bonds 2023/28 (ISIN: DE000A3LLXXX) den Umtausch in den neuen 9% Senior Secured Bonds 2026/32 (ISIN: XS3517354XXX) an. Das Umtauschangebot im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro läuft vom 6. bis 20. Oktober 2026 und erfolgt im Verhältnis 1:1. Die neue Eleving-Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und wird mit einem Zinskupon von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH