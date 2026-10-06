Wichtige Fakten

Rothera, eine von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulierte Derivatebörse und Clearingstelle, hat "Air" von Smartstream in Betrieb genommen und setzt dabei die Module "Cash" und "Data" ein, um ihre Abstimmungsvorgänge zu automatisieren.

Die neue Implementierung ersetzt manuelle Prozesse und ermöglicht es Rothera, täglich rund 1,7 Millionen Transaktionen in einer vollständig automatisierten und umfassend geprüften Umgebung abzugleichen.

Inbetriebnahme für zwei Datenabgleichprozesse: "Exchange-to-Clearing Instruments" und "Exchange-to-Clearing Trades" weitere Abgleichprozesse sollen folgen.

Smartstream, der bewährte Anbieter von Datenlösungen für weltweit führende Finanzinstitute und Unternehmen, gab heute bekannt, dass Rothera, der in den USA ansässige und von der CFTC regulierte Markt für Ereignisverträge, die Smartstream-Plattform Air in Betrieb genommen hat. Rothera hat die Cash- und Data-Module von Smartstream implementiert, um die Abstimmung von Derivaten mit hohem Transaktionsvolumen in seinem von der CFTC regulierten Börsen- und Clearinghausgeschäft zu automatisieren.

Angesichts des wachsenden Transaktionsvolumens an der Börse strebte Rothera eine Skalierung und Automatisierung seiner bestehenden Abstimmungsprozesse an, um eine höhere operative Effizienz und robuste Prüfkontrollen zu gewährleisten.

Um dieses Wachstum zu unterstützen, entschied sich Rothera für die Einführung der Cash- und Data-Module von Air. Die KI-gestützte Plattform erfasst, gleicht ab und stimmt Datenflüsse mit hohem Volumen mit minimalem manuellem Aufwand ab und bietet so eine vollständig geprüfte Umgebung, die den regulatorischen Anforderungen eines von der CFTC regulierten Handelsplatzes entspricht.

Nach einer ersten Inbetriebnahme für zwei Datenabgleichsprozesse "Exchange-to-Clearing Instruments" und "Exchange-to-Clearing Trades" profitiert Rothera nun von einem erheblich reduzierten manuellen Aufwand, einer schnelleren Identifizierung von Ausnahmen und einem lückenlosen Prüfpfad über alle Geschäftsbereiche hinweg. Im Zuge der weiteren Einführung sind zusätzliche Abgleichprozesse geplant.

"Während wir die Märkte von Rothera ausbauen, investieren wir in eine Infrastruktur, die die zunehmende Handelsaktivität mit zuverlässigen Abläufen und robusten Kontrollen unterstützt", sagte Joseph McGlawn, Chief Clearing Officer bei Rothera. "Mit Air von Smartstream können wir Abgleiche großer Datenmengen automatisieren, Ausnahmen schnell identifizieren und dabei einen klaren Prüfpfad aufrechterhalten, sodass sich unser Team auf die operative Überwachung konzentrieren kann. Diese Grundlage ermöglicht es uns, die Automatisierung im Laufe der Zeit auf weitere Arbeitsabläufe auszuweiten."

Robin Hasson, Head of Product bei Smartstream, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Rothera bei der Skalierung seiner Post-Trade-Abläufe mit Air zu unterstützen. Rothera ist nun in der Lage, täglich rund 1,7 Millionen Transaktionen effizient zu verwalten und gleichzeitig die operative Widerstandsfähigkeit und Kontrolle zu stärken. Diese Inbetriebnahme markiert einen wichtigen Meilenstein, und wir freuen uns darauf, Rothera bei der zukünftigen Erweiterung seiner Abstimmungsfähigkeiten zu unterstützen."

ÜBER ROTHERA

Rothera Exchange and Clearing LLC ist eine in den USA ansässige, von der CFTC regulierte Börse und Clearingstelle, die speziell für Märkte für Ereignis-Kontrakte konzipiert wurde. Als neutraler Marktplatz konzipiert, bietet Rothera eine Handels- und Clearing-Infrastruktur auf institutionellem Niveau für Futures-Kommissionshändler, Vermittler, Market Maker und andere Unternehmen. Rothera wird von einem Team geleitet, das über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und Management institutioneller Handelsplätze verfügt, und wurde als Joint Venture zwischen Robinhood und der Susquehanna International Group gegründet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein verantwortungsbewusstes Wachstum der Event-Märkte durch zuverlässige Betriebsabläufe, robuste Kontrollen, strenge Compliance-Standards und transparente Kontrakte voranzutreiben, die den Teilnehmern helfen, Einschätzungen zu zukünftigen Ergebnissen zu äußern, Markterwartungen zu verstehen und ereignisbezogene Risiken zu steuern.

www.rothera.io/

ÜBER SMARTSTREAM

Smartstream erschließt vertrauenswürdige, intelligente Dateneinblicke klar, konsistent und ohne Kompromisse.

Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Finanzinstitute und Unternehmen mit innovativen Lösungen, die präzise und zeitnahe Dateneinblicke liefern, um Abläufe zu optimieren, Kosten zu senken und regulatorische Anforderungen souverän zu erfüllen.

Durch die Nutzung von Daten, die den Kern der Kundenabläufe bilden, sorgt Smartstream für intelligentere und schnellere Ergebnisse in den Bereichen Abstimmung, Liquidität, Sicherheiten, Kapitalmaßnahmen, Gebühren und Referenzdatenlösungen.

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