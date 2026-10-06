Straubing (ots) -
Dem grünen Geheimdienstkontrolleur Konstantin von Notz ist zuzustimmen: Nötig sind eine zügige, vollständige Aufklärung und eine Bewertung des Schadens. Das ist selbstverständlich. Es braucht aber auch Konsequenzen für private Geschäfte früherer Schlapphüte, erst recht, wenn sie in herausragender Position tätig waren. Solchen Geheimnisträgern müssen Lobby- und Beratertätigkeiten nach ihrer Amtszeit schlichtweg verboten werden. Staatsgeheimnisse sind kein Startkapital für eine zweite Karriere.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6366181
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