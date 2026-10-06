Die KI-gestützte "Connected Quality, Risk and Compliance" (QRC)-Plattform von ComplianceQuest wird im Rahmen des fünfjährigen Cloud Quality Management System BPA von Zolon PCS FDA-weit bereitgestellt

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / ComplianceQuest, ein führender Anbieter von KI-gestützten, vernetzten Systemen für Qualität, Risiko und Compliance (QRC), und Zolon PCS, ein Anbieter sicherer, auf den Auftrag ausgerichteter IT-Dienstleistungen für Bundesbehörden, gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) ihre unternehmensweiten Qualitätsmanagementabläufe auf der ComplianceQuest-Plattform modernisieren wird. Die Initiative wird im Rahmen des Rahmenvertrags (BPA) der FDA für das Cloud-Qualitätsmanagementsystem umgesetzt, einer auf fünf Jahre angelegten Vereinbarung, die an Zolon PCS als Hauptauftragnehmer vergeben wurde, wobei ComplianceQuest als Plattformpartner fungiert.

Gemeinsam werden ComplianceQuest und Zolon PCS die FDA dabei unterstützen, eine moderne, sichere und KI-gestützte Qualitätsmanagementlösung zu implementieren, die auf der Salesforce FedRAMP Government Cloud-Plattform basiert. Die Lösung soll die Compliance stärken, die Konsistenz verbessern, Qualitätsprozesse optimieren und einen besseren Überblick über alle Zentren und Dienststellen der FDA ermöglichen.

Die Initiative konzentriert sich auf vier Schwerpunkte:

Vernetzte Qualitätsabläufe: Zusammenführung von Dokumentenkontrolle, Schulungen, Änderungsmanagement, CAPA, Audits und anderen Schlüsselprozessen in Verbindung mit der Berichterstattung, um eine einheitliche Umsetzung über Standorte, Funktionen und Organisationseinheiten hinweg zu unterstützen.

Vertrauenswürdige Daten und unternehmensweite Transparenz: Schaffung einer zentralisierten Grundlage für Qualitäts-, Risiko- und Compliance-Daten mit lückenloser Rückverfolgbarkeit und Echtzeit-Einblicken in der gesamten Behörde.

Intelligenz und Automatisierung: Einsatz von KI und intelligenter Automatisierung, um Untersuchungen zu beschleunigen, relevante Erkenntnisse hervorzuheben, aufkommende Risiken zu identifizieren und bessere Entscheidungen zu unterstützen.

Sichere, skalierbare Bereitstellung für Bundesbehörden: Kombination einer Plattform, die für große Nutzergruppen, wachsende Datenmengen und sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen ausgelegt ist, mit der Fachkompetenz von Zolon PCS in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit, Systemintegration und agile Bereitstellung für Bundesbehörden.

Die Initiative der FDA spiegelt einen umfassenderen Wandel in regulierten Umgebungen wider. Angesichts zunehmender operativer Komplexität, steigender regulatorischer Erwartungen und wachsender Qualitätsdatenmengen bewegen sich Organisationen weg von einzelnen Qualitätsprozessen hin zu vernetzten, unternehmensweiten Ansätzen. Die QRC-Plattform von ComplianceQuest ist auf dieses Modell ausgelegt und vereint Qualität, Risiko und Compliance in den Bereichen Produkt, Qualität, Fertigung, Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden in einem einzigen, vernetzten System.

"Das Qualitätsmanagement entwickelt sich von einzelnen Systemen und Prozessen hin zu vernetzten Unternehmensplattformen", sagte Prashanth Rajendran, CEO von ComplianceQuest. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Zolon PCS die Modernisierung des Qualitätssystems der FDA zu unterstützen. Diese Arbeit unterstreicht den wachsenden Bedarf an Technologien, die der Komplexität, den strengen Anforderungen, den Sicherheitsanforderungen und den sich wandelnden Vorgaben stark regulierter Umgebungen gerecht werden."

"Wir fühlen uns durch das Vertrauen der FDA in unser Team geehrt und sind stolz darauf, ihren wichtigen Auftrag im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen", sagte Goutham Amarneni, Präsident von Zolon PCS. "Die Modernisierung des Qualitätsmanagements in dieser Größenordnung erfordert sowohl die richtige Plattform als auch den richtigen Umsetzungspartner. Gemeinsam mit ComplianceQuest stellen wir der FDA eine sichere, KI-gestützte Lösung zur Verfügung, die speziell für die hohen Anforderungen des Bundesbetriebs entwickelt wurde."

Über ComplianceQuest

ComplianceQuest ist das führende KI-gestützte Qualitäts-, Risiko- und Compliance-System (QRC), das Produkt-, Fertigungs-, Mitarbeiter- und Partnerqualität in einem einzigen System miteinander verknüpft. Die auf Salesforce basierende Plattform bietet durchgängige Transparenz, KI-gestützte Analysen und eine Umsetzung im Unternehmensmaßstab. Damit ermöglicht sie es Unternehmen, Risiken vorzubeugen, Compliance von Grund auf sicherzustellen und Qualität zu einem Wachstumsmotor zu machen.

Über Zolon PCS

Zolon PCS, LLC ist ein Joint Venture zwischen Pioneer Corporate Services und Zolon Tech, Inc., das fortschrittliche, sichere und auf die jeweiligen Aufgaben ausgerichtete IT-Dienstleistungen und Beratung für Bundesbehörden bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter zolonpcs.zolontech.com.

Medienkontakt

ComplianceQuest:marketing@compliancequest.com | 408-458-8343 | www.compliancequest.com

QUELLE: ComplianceQuest

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86146Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86146&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.