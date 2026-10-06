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Dow Jones News
06.10.2026 19:03 Uhr
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MÄRKTE USA/Rekordjagd an Wall Street hält an - Nvidia nicht zu bremsen

DJ MÄRKTE USA/Rekordjagd an Wall Street hält an - Nvidia nicht zu bremsen

DOW JONES--Anleger an der Wall Street verharren am Dienstag in Kauflaune. S&P-500 und Nasdaq-Composite markieren Allzeithochs. Die Nasdaq wird von der Rally im Technologiesektor getrieben. Händler sprechen von einem breiten Marktoptimismus rund um Künstliche Intelligenz. Zwar bestehen weiterhin Bedenken mit Blick auf zuletzt stark gestiegenen Anleiherenditen in der Nähe von Mehrjahrzehnthochs. Aber immerhin klettern die Renditen aktuell nicht mehr, sondern kommen sogar leicht zurück und stützen daher den Aktienmarkt etwas. Der Dow-Jones-Index klettert gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 0,7 Prozent auf 51.623 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen 0,8 bzw. 0,7 Prozent. Das gestiegene Handelsbilanzdefizit in den USA liefert keine handelbaren Erkenntnisse.

Aktienkäufer betrachteten die Aktienmärkte primär als inflationsgeschütztes Wachstumsvehikel, heißt es im Handel. Ein Rückgang der Ölpreise unter die Marke von 100 US-Dollar stützt ebenfalls die Kauflaune. Erdöl der Sorte Brent verbilligt sich um 0,9 Prozent auf 99,39 US-Dollar je Fass, US-Leichtöl der Sorte WTI wird unter der 90-Dollar-Marke gehandelt. Die Ölpreise erholen sich damit deutlich von den Tagestiefs. Saudische und jemenitische Streitkräfte haben die Huthi-Rebellen im Jemen zurückgedrängt. Diese verlieren dadurch ihre Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab - einer wichtigen Transitroute für Energieexporte durch das Rote Meer. Dies wird als ein Zeichen für eine Verbesserung der Angebotssituation interpretiert. "Kuwait gibt an, derzeit 75 Prozent des Vorkriegsniveaus zu produzieren, während die Saudis den offiziellen Verkaufspreis ab November für Lieferungen nach Asien gesenkt haben - ein Zeichen für eine verbesserte Versorgungslage", urteilen die ING-Analysten.

Die Renditen von US-Staatsanleihen geben indes nach, zehnjährige Benchmark-Anleihen werfen mit 5,28 Prozent 3 Basispunkte weniger ab - belastet von gesunkenen Rohölpreisen und somit nachlassenden Inflationssorgen. Am Montag hatte die Rendite mit 5,35 Prozent den höchsten Stand seit 2002 erreicht. Es wird erwartet, dass die am frühen Abend (MEZ) anstehende Auktion von dreijährigen US-Staatsanleihen im Volumen von 58 Milliarden US-Dollar gut aufgenommen wird.

Der Dollar-Index gibt 0,3 Prozent nach - belastet von sinkenden Marktzinsen. Der Euro erholt sich indes, nachdem die französische rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen versprochen hat, das Staatsdefizit stark zu senken. Sinkende Marktzinsen und Dollar-Schwäche hieven den Goldpreis nach oben. "Gold legt leicht zu, da Anleger angesichts wachsender fiskalischer Sorgen in Europa sichere Häfen suchen", ergänzen die ING-Analysten.

Im KI-Sektor ziehen AMD um 4 Prozent an. CEO Lisa Su äußerte sich optimistisch zur Chipnachfrage. Diese übersteige das Angebot. Applied Digital legen um 1,5 Prozent zu, der Betreiber von Rechenzentren sicherte sich für einen geplanten KI-Standort in Finnland Zugang zu einer potenziellen Stromkapazität von bis zu 1 GW.

Die Titel des KI-Schwergewichts Nvidia rücken um weitere 0,9 Prozent vor. Damit steuert der Konzern als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von 6 Billionen Dollar zu.

Die Alphabet-Tochter Google (+0,4%) und Constellation Energy (+15%) tun sich zusammen, um Atomstrom im Umfang von 890 Megawatt in das Stromnetz einzuspeisen. Der auf 20 Jahre angelegte Stromabnahmevertrag soll Investitionen in Ausrüstung und Technologie an elf Kernkraftwerksblöcken von Constellation in Illinois, Pennsylvania und New Jersey ermöglichen.

Seagate geben um 8,8 Prozent nach. Laut einem Bericht befindet sich das Unternehmen in einem Bieterwettstreit mit der japanischen Toshiba um die Übernahme eines TDK-Geschäftsbereichs. Die geplante Übernahme des US-Infusionstherapieanbieters Option Care Health durch McKesson und CD&R treibt den Kurs um 33 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.622,76  +0,7  +354,86    51.267,90 
S&P-500         7.837,28  +0,8   +63,33    7.773,95 
NASDAQ Comp      27.680,13  +0,7  +202,82    27.477,31 
NASDAQ 100       31.299,09  +0,7  +222,65    31.076,44 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,80 -0,03    4,84      4,78 
5 Jahre           5,04 -0,03    5,08      5,01 
10 Jahre          5,28 -0,03    5,33      5,25 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:40 
EUR/USD          1,1256  +0,3   0,0035     1,1221   1,1267 
EUR/JPY          178,06  +0,5   0,8800     177,18  178,1000 
EUR/CHF          0,9357  +0,4   0,0039     0,9318   0,9353 
EUR/GBP          0,8484  -0,0  -0,0002     0,8486   0,8481 
USD/JPY          158,16  +0,2   0,2600      157,9  158,0500 
GBP/USD          1,3264  +0,3   0,0045     1,3219   1,3283 
USD/CNY          6,7045  +0,0   0,0015     6,7045   6,7045 
USD/CNH          6,7022  -0,0  -0,0013     6,7035   6,7014 
AUS/USD          0,6982  +0,2   0,0013     0,6969   0,6983 
Bitcoin/USD      85.768,57  -0,0   -16,55    85.785,12 86.170,13 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         89,15  -0,3   -0,28      89,43 
Brent/ICE         99,39  -0,9   -0,93     100,32 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.161,24  +0,5   21,75    4.139,49 
Silber           61,27  +0,4    0,22      61,05 
Platin         1.700,63  -1,2   -20,62    1.721,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/brb

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October 06, 2026 12:29 ET (16:29 GMT)

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