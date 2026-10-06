München (ots) -Hundert Jahre Ryder Cup in 2027. Das weltweit bedeutsamste Golf-Mannschaftsturnier wird zum Jubiläum vom 17. - 19. September 2027 in Adare (Irland) ausgetragen und live, exklusiv bei MagentaTV/MagentaSport gezeigt.Am Dienstagnachmittag kamen die Kapitäne beider Kontinental-Teams, Jim Furyk (USA) und Luke Donald (Europa), zu einem ersten Ausblick zusammen. Donald wird das Team Europa bei der Mission Titelverteidigung anführen: "Ich habe ein paar Monate darüber nachgedacht, ob ich auch zum dritten Mal Kapitän sein soll. Aber als ich einmal die Entscheidung getroffen habe, war ich komplett dabei. Mit ein Grund, warum ich das gemacht habe, war, dass es hier in Irland, in Adare ist." Auch Nordirlands Golf-Star Rory McIlroy soll eine große Rolle spielen: "Er liebt es, daran teilzunehmen, ein Teamkollege zu sein und das Wort zu ergreifen, wenn er das Gefühl hat, helfen zu können. Diesen Job macht er großartig. Ich habe großes Glück, ihn in meinem Team zu haben."In der 100jährigen Geschichte steht es im Kontinentalvergleich des Teams USA gegen Europa 27:16. USA-Kapitän Furyk überraschte deshalb mit der Ansage: "Wir sind die Underdogs" - und lieferte die Begründung gleich hinterher: "Wir wissen, dass es schon 34 Jahre her ist, seitdem wir in Europa gewonnen haben. Luke und Dodo (Edoardo Molinari, Vizekapitän Europa, Anm. d. Red.) haben die Möglichkeit, den Golfplatz aufzubauen und den Ausschlag für Europa zu geben." Um dennoch zu bestehen, auch gegen die lärmenden europäischen Fans, braucht es für die USA: "Zwölf Jungs, die diese Atmosphäre lieben, die es lieben, in so eine 'Arena' reinzukommen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur Pressekonferenz ein Jahr vor dem Ryder Cup, mit den Kapitänen der beiden Teams, Jim Furyk (USA) sowie Luke Donald (Europa). Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit Golf bei MagentaSport am Donnerstag. Ab 14.00 Uhr steht die Open de España auf der DP World Tour an, zudem bereits ab 05.00 Uhr die PGA-Tour mit dem Baycurrent Classic im japanischen Yokohama - live bei MagentaTV und MagentaSport.USA als Underdog, Team Europa freut sich auf Ryder Cup in IrlandDer Ryder Cup findet alle 2 Jahre statt, das letzte "Duell" in 2025 gewann Team Europa dramatisch mit 15:13. MagentaTV und MagentaSport halten seit diesem Jahr die Medienrechte am größten Golf-Paket auf zwei Kanälen. Der Ryder Cup wird das Golf-Highlight in 2027!Ein besonderes Jubiläum: Der Ryder Cup feiert 2027 sein 100-Jähriges auf dem Golfkurs im Adare Manor im irischen Limerick! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZGozWkhxNWVpWEU2WFNlaDAxM0dOcUhydVhudlhxd0xpRlJSdXpzN3pNRT0=USA-Kapitän Furyk mit klarer Ansage: "Wir sind die Underdogs"Jim Furyk, Kapitän USA: "Das ist interessant, wie viele Leute zuletzt gesagt haben: Wann geht es los? Ich habe dann immer gewitzelt: Ich wurde im April zum Kapitän ernannt. Wir haben den Tag danach angefangen. Das ist eine lange Reise, wir haben viel Arbeit zu erledigen und eine lange Vorbereitung vor uns. Wir haben viel Arbeit vor uns." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=eWgxeWNDR3NQZDVTcFNJWjkwSmFjSHMvNE1QVjlLTmc2Q0twU1A0K0plOD0=Jim Furyk, Kapitän USA, über die Rolle seines Teams: "Das ist ein bisschen: Wir gegen den Rest der Welt, in diesem Turnier, wir gegen Europa. Da werden 50.000 Leute da sein und viel Lärm machen. Das ist so eine großartige Atmosphäre beim Ryder Cup. Aber wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir wissen auch, dass es schon 34 Jahre her ist, seitdem wir in Europa gewonnen haben. Luke und Dodo (Edoardo Molinari, Vizekapitän Europa, Anm. d. Red.) haben die Möglichkeit, den Golfplatz aufzubauen und den Ausschlag für Europa zu geben. Wir sind die Underdogs. Ich weiß, dass wir immer reinkommen, wir sind die Amerikaner, wir sind die Favoriten. Dieses Jahr gibt es dafür keine Chance. Wir sind die Underdogs. Wir sind uns dessen bewusst. Wir haben viel Arbeit vor uns. Ich freue mich auf diesen Prozess. Ich bin ein 'Process Guy' und will die Jungs in eine gute Position bringen. Es wird schwer werden. Die irischen Fans sind unglaublich. Aber hier werden Fans aus ganz Europa kommen, um ihre Landsleute zu unterstützen. Ich brauche 12 Jungs, die diese Atmosphäre lieben, die es lieben, in so eine 'Arena' reinzukommen. Dazu braucht es eine gewisse Mentalität." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RjZDSTFYaDFnUmFldFlZWnRCTGhINmQ5WWZXN095K0ROZ2RFRFFMSXM5OD0=Jim Furyk, Kapitän USA, über eine Teilnahme von Patrick Reed, der nach dem Ryder Cup 2018 mit einem Interview gegen das Team für eine Schlammschlacht in den Medien sorgte: "Ich werde die 12 besten Spieler, das bester 12er-Team zusammenstellen. Wenn Patrick Reed einer davon ist, sehr gut. Es ist lange her, dass er in unserem Team war. Patrick und ich werden einen Austausch haben und ich freue mich, unser bestes 12er-Team zu empfangen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T1c0YWpUUDdIRlJodXpFRmlCT1F5VEg0dlVoVndndU5rTHh6M0lpdmlVYz0=Europa-Kapitän Donald über das 100-jährige Jubiläum des Ryder Cup in Irland: "Das wird unglaublich sein!"Luke Donald, Kapitän Europa, über Adare Manor und den Golfkurs in Limerick: "Man kann diesen Ort nicht genug loben. Ich war vor einigen Wochen mit JP (McManus, Besitzer von Adare Manor, Anm. d. Red.) hier und er hat etwas gesagt, was bei mir hängengeblieben ist: Du kriegst nie eine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Wenn man hier in Adare reinkommt, trifft man die Leute, den Staff, die diesen Ort so besonders machen. Jedes Mal, wenn du zurückkommst, erinnern sie sich an deinen Namen. Jedes Mal, wenn du zurückkommst, geben sie dir ein Gefühl, extrem willkommen zu sein. Das ist ein sehr besonderer, spezieller Ort und das wird ein sehr besonderer Austragungsort für den Ryder Cup." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=OXcrOExDQmtQdE9lOTM2WHFUdHFDNXdLbDRKdTRiTkhPY3NhTWJMSjl2MD0=Luke Donald, Kapitän Europa, darüber, dass er sein Team beim 100-jährigen Jubiläum des Ryder Cup anführt: "Ich habe ein paar Monate darüber nachgedacht, ob ich auch zum dritten Mal Kapitän sein soll. Aber als ich einmal die Entscheidung getroffen habe, war ich komplett dabei. Mit ein Grund, warum ich das gemacht habe, war, dass es hier in Irland, in Adare ist. Ich kenne JP und Nori (Alex Norén, Anm. d. Red.). Ich war bei vielen JP McManus ProAms. Was sie machen, was sie für die Gemeinschaft machen, ist speziell. Jetzt den Ryder Cup in Irland zu haben, zum 100. Jubiläum, wird unglaublich sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S1lsOVZianM0endzcG5vdHFEcXBIbUtTYzI5QVRMY3ZvaEk3ODBCWkMwbz0=Luke Donald, Kapitän Europa, über eine Teilnahme von Rory McIlroy: "Rorys Reise im Ryder Cup war großartig. Wir erinnern uns alle, was er nach seinem allerersten gesagt hat. Er dachte, es wird ein bisschen wie ein Freundschaftsspiel. Er hat seinen ersten Ryder Cup gespielt und herausgefunden, dass das bei Weitem nicht so war und dass es das angenehmste und spaßigste Event war, das er jemals gemacht hat. Er liebt die Leidenschaft, er liebt es, daran teilzunehmen, ein Teamkollege zu sein und das Wort zu ergreifen, wenn er das Gefühl hat, helfen zu können. Diesen Job macht er großartig. Ich habe großes Glück, ihn in meinem Team zu haben." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=S3k1bjNVUFIwUEdrYzA1UVJCN0pKTkF1a2xIaWpIbzRncC9IR2M2cGdlWT0=Golf live bei MagentaSport und MagentaTVDP World Tour | Open de EspañaDonnerstag, 08.10.2026ab 14.00 Uhr: Tag 1Freitag, 09.10.2026ab 14.00 Uhr: Tag 2Samstag, 10.10.2026ab 13.30 Uhr: Tag 3Sonntag, 11.10.2026ab 13.00 Uhr: Tag 4, die EntscheidungPGA Tour | Baycurrent ClassicDonnerstag, 08.10.2026ab 05.00 Uhr: Tag 1Freitag, 09.10.2026ab 05.00 Uhr: Tag 2Samstag, 10.10.2026ab 05.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 11.10.2026ab 05.00 Uhr: Tag 4, die EntscheidungPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6366189