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Ernennung in die Geschäftsleitung: Marc Teulières wurde zum Geschäftsführer von Xometry Europe ernannt.

Marc Teulières wurde zum Geschäftsführer von ernannt. Marktdurchdringung: Mit der Ernennung soll die Marktdurchdringung in den europäischen Märkten vorangetrieben und Xometry als digitale Infrastruktur für die kundenspezifische Fertigung etabliert werden, während sich die regionalen Lieferketten neu ausrichten.

Mit der Ernennung soll die Marktdurchdringung in den europäischen Märkten vorangetrieben und Xometry als digitale Infrastruktur für die kundenspezifische Fertigung etabliert werden, während sich die regionalen Lieferketten neu ausrichten. Nachweisbare Erfolgsbilanz: Teulières verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau der Akzeptanz von B2B-Marktplatzmodellen in den europäischen Industriemärkten. Dabei hatte er unter anderem Führungspositionen bei Mirakl und McKinsey & Company inne.





MÜNCHEN, Oct. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry , Inc. (NASDAQ: XMTR), der globale, KI-basierte Marktplatz, der Käufer und Anbieter von kundenspezifischer Fertigung miteinander verbindet, gab die Ernennung des E-Commerce-Managers Marc Teulières zum Geschäftsführer für Europa bekannt. Teulières wird das Geschäft von Xometry in der gesamten Region leiten und sich dabei darauf konzentrieren, die Akzeptanz bei Unternehmenskunden zu beschleunigen, das Lieferantennetzwerk auszubauen und langfristiges, profitables Wachstum voranzutreiben.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen B2B-Handel, Industriemärkte und digitale Transformation verfügt Teulières über umfassende Erfahrung in der Förderung von Geschäftswachstum und operativer Exzellenz sowie über fundierte Kenntnisse der Industrielandschaft in der EMEA-Region. Zuletzt war er als General Manager Global B2B bei Mirakl tätig, wo er das Wachstum bei Großhändlern, Herstellern und Beschaffungsteams vorantrieb, indem er bestehende Kundenbeziehungen ausbaute, neue Kunden gewann und die Produktakzeptanz steigerte. Zu Beginn seiner Karriere hatte er zudem eine Führungsposition bei McKinsey & Company inne.

Teulières stößt in einer Phase hoher Dynamik zu Xometry, in der das Unternehmen sein bewährtes Geschäftsmodell weiter ausbaut, um die weltweite Nachfrage nach Fertigungskapazitäten zu bedienen und die Lieferkapazitäten auf internationalen Märkten zu erweitern. Im zweiten Quartal 2026 meldete Xometry einen Rekordumsatz von 229 Millionen US-Dollar - ein Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Wachstum wurde vornehmlich durch eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im Marktplatz-Geschäft auf 45 % getragen.

"Der gezielte Ausbau unserer internationalen Präsenz ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen strategischen Ausrichtung von Xometry. Die Ernennung von Marc wird uns dabei unterstützen, unsere Infrastruktur für die kundenspezifische Fertigung, unseren KI-basierten Marktplatz und unsere Fähigkeit zum Ausbau unserer Käufer- und Lieferantennetzwerke weiter zu stärken - mit einem besonderen Fokus auf Europa. Angesichts der Neuausrichtung der europäischen Lieferketten und der Modernisierung der Beschaffung von kundenspezifischen Teilen ist es entscheidend, unsere Käufer- und Lieferantennetzwerke in dieser Region weiter auszubauen. Marcs Expertise im Bereich B2B-E-Commerce-Plattformen ist genau das, was wir brauchen, um unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen in Europa zu vertiefen. Gleichzeitig können wir unsere Dienstleistungen weiterentwickeln und unser Angebot parallel zu unserer Marktpräsenz ausbauen. Wir könnten nicht engagierter und überzeugter vom Potenzial des europäischen Marktes sein", so Sanjeev Singh Sahni, CEO bei Xometry .

"Das Modell von Xometry verändert die Art und Weise, wie kundenspezifische Produkte beschafft und geliefert werden", sagte Marc Teulières, General Manager Europa bei Xometry . "Ich freue mich darauf, in dieser Wachstumsphase zum Unternehmen zu stoßen und dazu beizutragen, dieses Modell noch mehr Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen. Wir haben einen klaren Weg vor uns: Kundenbeziehungen vertiefen, unsere Präsenz ausbauen und unser Geschäft in einer hocheffizienten und leistungsstarken Region skalieren."

Über Xometry

Der KI-basierte Marktplatz von Xometry (NASDAQ: XMTR), die etablierte Thomasnet -Plattform für die industrielle Beschaffung sowie die Suite cloudbasierter Dienste treiben die Digitalisierung der Fertigungsindustrie voran. Xometry bietet Herstellern die entscheidenden Ressourcen für das Wachstum ihres Unternehmens und vereinfacht den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch Echtzeitdaten zu Preisen und Lieferzeiten. Erfahren Sie mehr unter xometry.com , xometry.eu oder folgen Sie Xometry auf LinkedIn .

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