Eine modulare, intelligentere Self-Checkout-Plattform, die für die Automatisierung von Wiegevorgängen, RFID und Diebstahlprävention in verschiedenen Einzelhandelsumgebungen entwickelt wurde

Posiflex Technology, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Point-of-Sale-Systemen (POS) und Online-to-Offline-Lösungen (O2O), stellt stolz die Selbstbedienungskioske der SCO-Serie vor eine KI-gestützte Plattform, die den Selbstbedienungseinzelhandel neu definieren soll, indem sie flexible Systemkonfigurationen bietet, die entweder präzise Transaktionen an Waagen oder RFID-gestützte automatisierte Kassenabwicklung unterstützen.

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Posiflex stellt KI-gestützte Kiosks der SCO-Serie vor, um die Zukunft des Self-Service-Einzelhandels voranzutreiben

Die SCO-Serie wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen sowohl traditioneller Frischeabteilungen als auch moderner, RFID-gestützter Einzelhandelskonzepte gerecht zu werden. Sie ermöglicht es Einzelhändlern, die betriebliche Genauigkeit zu steigern, Kassierprozesse zu beschleunigen und den Einsatz in Filialen durch eine modulare Architektur, intelligente Automatisierung und anpassungsfähige Formfaktoren, die für den Einzelhandel der nächsten Generation konzipiert sind, zukunftssicher zu gestalten.

KI-gestützte Selbstbedienungskassenlösung für Wäge- und RFID-Anwendungen

Die für vielfältige Einzelhandelsumgebungen konzipierte SCO-Serie bietet zwei spezielle Konfigurationen: ein Wägemodell für Frisch- und Schüttwaren sowie ein RFID-Modell für den taggestützten Einzelhandel.

Die Wiegelösung ermöglicht eine schnelle und genaue Preisermittlung für Obst, Gemüse und Schüttgut und verfügt über eine robuste Edelstahlplattform, eine nahtlose POS-Integration sowie eine Gewichtsanzeige in Echtzeit, um einen präzisen und effizienten Selbstbedienungskassiervorgang zu gewährleisten.

Die RFID-Konfiguration ermöglicht die automatische Artikelidentifizierung und das kontaktlose Auslesen mehrerer Artikel ohne Ausrichtung des Barcodes, was den Kassiervorgang beschleunigt und gleichzeitig die betriebliche Effizienz im Bekleidungshandel, im Fachhandel und in unbemannten Filialen verbessert.

KI-gestützte Diebstahlprävention für ein optimiertes Kassenerlebnis

Im Kern der Plattform reduziert die KI-gesteuerte Objekterkennung manuelle Eingaben, minimiert Fehlscans und unterstützt die Erkennung von Verhaltensabweichungen. Optionale KI-Funktionen zur Diebstahlprävention und eine große LED-Statusanzeige liefern Echtzeit-Warnmeldungen und helfen Einzelhändlern dabei, den Betrieb einfach zu überwachen, Scanfehler zu vermeiden und einen effizienten Kassenbetrieb aufrechtzuerhalten.

Modulares und skalierbares Design für flexiblen Einsatz

Die SCO-Serie zeichnet sich durch ein modulares Design aus, das sich an unterschiedliche Einzelhandelsumgebungen und Ladenlayouts anpasst. Einzelhändler können optionale Module wie Waagen, RFID-Erkennung und Zahlungsperipheriegeräte konfigurieren, darunter MSR-, NFC-/RFID-Lesegeräte sowie eine spezielle EMV-Halterung.

Dank flexibler Intel-Plattformoptionen bietet das System skalierbare Leistung für einen kosteneffizienten Einsatz von Pilotprojekten bis hin zu groß angelegten Rollouts.

Flexible Display-Installation für benutzerorientiertes Design

Die SCO-Serie verfügt über ein 15,6-Zoll-True-Flat-PCAP-Touchdisplay mit einem optionalen 10-Zoll-Kundendisplay für eine verbesserte Kundenansprache. Um unterschiedlichen Ladenlayouts gerecht zu werden, kann das Hauptdisplay entweder auf der linken oder rechten Seite installiert werden, wodurch Aufstellungen auf Theken, als Kiosk und als freistehendes Gerät unterstützt werden.

Entwicklertools und nahtlose Systemintegration

Posiflex stellt ein umfassendes Software Development Kit (SDK) mit Entwicklerdokumentation und Integrationswerkzeugen bereit, das es Partnern ermöglicht, das System in bestehende Kassensysteme zu integrieren, maßgeschneiderte Arbeitsabläufe zu erstellen und erweiterte Funktionen wie KI-Objekterkennung und KI-gestützte Diebstahlprävention zu unterstützen. Dieses flexible Entwicklungsframework beschleunigt die Bereitstellung und unterstützt gleichzeitig die sich wandelnden Anforderungen im Einzelhandel.

Zur Erweiterung seines Selbstbedienungsportfolios unterstützt die Posiflex SCO-Serie nun sowohl Stand- als auch Thekenaufstellungen sowie das Datalogic MAGELLAN 9600i-Modul. Ein spezielles Modell mit Waage soll ebenfalls in Kürze auf den Markt kommen, wodurch sich die Eignung der Lösung für Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und andere Einzelhandelsumgebungen erweitert.

Die Selbstbedienungskioske der Posiflex SCO-Serie ermöglichen es Einzelhändlern, das Kundenerlebnis zu modernisieren, die betriebliche Kontrolle zu stärken und in der sich heute rasant wandelnden Einzelhandelslandschaft reibungslose Bezahlvorgänge zu bieten.

Erfahren Sie mehr über die SCO-Serie auf der Produkt-Landingpage: https://www.posiflex.com/promotion/self-checkout-solutions-SCO-series/

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist ein weltweit führender Anbieter von kommerziellen AIoT-Plattformen, die auf intelligenten Online-to-Offline- (O2O) und szenariobasierten Embedded-Appliance-Lösungen basieren. Die Posiflex Group stützt sich auf drei Marken: Posiflex als eine der fünf weltweit führenden Marken im Bereich POS und Kiosksysteme, Portwell als Embedded-Foundry für AIoT-Edge-Computing und KIOSK Information Systems (KIS) für verwaltete Selbstbedienungsautomatisierung vereint durch die gemeinsame Mission, optimierte Produktivität und ein herausragendes Kundenerlebnis in der vernetzten Welt zu ermöglichen.

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