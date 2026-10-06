The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2026
ISIN Name
LU2446381XXX BPE-E.EU.B.L.P. U.ETFEOA
LU2823898XXX BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOA
LU2823898XXX BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOD
US00208D5077 SHELL PLC ARD
US07556T2087 BEAZLEY UN. ADR 2 LS -,05
US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01
US74736K1016 QORVO INC.DL -,0001
US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2026
ISIN Name
LU2446381XXX BPE-E.EU.B.L.P. U.ETFEOA
LU2823898XXX BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOA
LU2823898XXX BNPPE-ESG E.EO CB1227 EOD
US00208D5077 SHELL PLC ARD
US07556T2087 BEAZLEY UN. ADR 2 LS -,05
US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01
US74736K1016 QORVO INC.DL -,0001
US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01
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