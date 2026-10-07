The following instruments on XETRA do have their first trading 07.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.10.2026
Aktien
1 CA0174101018 Allegiance Resources Corp.
2 AU0000442287 Peak Processing Ltd.
3 US38741L4041 Granite Point Mortgage Trust Inc.
Anleihen
1 XS3534736XXX Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
2 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.10.2026
Aktien
1 CA0174101018 Allegiance Resources Corp.
2 AU0000442287 Peak Processing Ltd.
3 US38741L4041 Granite Point Mortgage Trust Inc.
Anleihen
1 XS3534736XXX Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
2 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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