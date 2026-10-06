OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation für Lager, Dokumenten- und Postautomatisierung, hat die Markteinführung von Axis bekannt gegeben, einem neuen Dokumentenscanner, der die Vorteile des Scannens mit einem einzigen Tastendruck in einer vereinfachten Konfiguration mit einem einzigen Einzug vereint. Axis wurde für Workflows zur Dokumentenerfassung entwickelt, bei denen minimale Dokumentvorbereitung, die Verarbeitung unterschiedlicher Medien oder einfache Bedienung im Vordergrund stehen, und schließt die Lücke zwischen der Desktop-Scanner-Serie von OPEX und dem Portfolio an Produktionsscannern mit mehreren Einzügen.

"Wir haben Axis als direkte Antwort auf die Marktanforderungen entwickelt", sagte Dann Worrell, Präsident des Geschäftsbereichs Dokumenten- und Postautomatisierung bei OPEX. "Unsere Kunden möchten ihre Scanprozesse vereinfachen, die Betriebskosten senken und die Qualität verbessern. Axis erfüllt diese Prioritäten, indem es unsere One-Touch-Scantechnologie mit minimaler Vorbereitungszeit mit einem Ein-Fach-Design kombiniert. Mit einer niedrigeren Einstiegsschwelle hilft Axis den Kunden, Dokumente effizienter zu verarbeiten und gleichzeitig konsistentere Ergebnisse zu erzielen."

Die neueste Lösung von OPEX basiert auf einer Transportarchitektur der Produktionsklasse und unterstützt sowohl das kontinuierliche Stapelscannen als auch Workflows zum Scannen aus Ordnern auf einer einzigen Plattform. Sie verwaltet sowohl den automatischen Einzug als auch den manuellen Einzug und bewältigt unterschiedliche Formate, Gewichte und Zustände. Mit einer Scan-Geschwindigkeit von bis zu 120 Seiten pro Minute ist Axis für jeden Scanbetrieb konzipiert, der gemischte Dokumenttypen verarbeitet und einen erheblichen Zeitaufwand für die Vorbereitung der Dokumente vor dem Scannen aufwendet. Es ist ideal für Unternehmen, die eine vereinfachte Bereitstellung, flexible Arbeitsplatzoptionen und eine zielgerichtete, speziell entwickelte Alternative zu Produktionssystemen mit mehreren Fächern suchen.

Axis ist in zwei Modellen erhältlich, um unterschiedliche Bereitstellungsanforderungen zu unterstützen. Das Modell "Axis" verfügt über einen integrierten Arbeitsplatz mit Halterungen für Systemkomponenten, während das Modell "AXIS-M" (mobil) eine zusammenklappbare Stützkonstruktion bietet, die für den Transport zwischen Arbeitsbereichen oder Standorten konzipiert ist.

"Unser Team konzentriert sich stets darauf, neue Lösungen zu entwickeln, die es Unternehmen aller Art ermöglichen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, die Effizienz zu steigern und Herausforderungen zu meistern", sagte Scott Maurer, Präsident der International Division bei OPEX. "Axis stellt den Mittelweg in unserem Portfolio für das Scannen von Dokumenten dar und bietet einen kostengünstigen Ansatz für fortschrittliche Dokumentenerfassungsanwendungen, wenn keine physische Sortierung und keine dedizierte, MICR-basierte Zahlungsabwicklung erforderlich sind."

Der Axis-Dokumentenscanner ermöglicht es Bedienern, Dokumente in einem optimierten Ein-Klick-Vorgang zu erfassen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die Produktivität gesteigert wird. Axis unterstützt Scan-on-Demand-, Überlauf- und verteilte Erfassungsvorgänge, ohne dass workflowspezifische Scannerkonfigurationen erforderlich sind. Mit seinem Design mit einem einzigen Ausgabebereich eignet sich Axis besonders für Archivierungs-, Altbestandsumwandlungs- und ordnerbasierte Scan-Anwendungen, bei denen Dokumente in ihrer ursprünglichen Reihenfolge erfasst und zurückgegeben werden. Zu den weiteren Funktionen gehören ein integriertes 22-Zoll-Touchscreen-Display, ein Nachscaneinzug, eine Dokumentglättungswalze, Ultraschallsensoren zur Erkennung von Mehrfacheinzügen und vieles mehr.

Axis ergänzt das bestehende Portfolio an fortschrittlichen Dokumentenscan-Lösungen von OPEX, zu dem Falcon+, Falcon+ RED, Gemini und Velo Powered by Inotec gehören. Es handelt sich um die erste von OPEX entwickelte Hardwareplattform, die einen vom Kunden bereitgestellten PC-Controller und geplante TWAIN-Konnektivität unterstützt. Dies erweitert die Flexibilität bei der Bereitstellung und die Integrationsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit OPEX-Workflows.

OPEX wird Axis erstmals auf der ARMA InfoCon 2026 vorstellen, die vom 25. bis 28. Oktober im Savannah Convention Center in Georgia stattfindet, mit Live-Vorführungen am Stand Nr. 803. Axis wird außerdem in unserer weltweiten Zentrale in Moorestown, New Jersey, sowie in der EMEA-Zentrale in Duisburg, Deutschland, zur Vorführung bereitstehen.

Über OPEX

Die OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey und Standorten in Pennsauken, New Jersey; Plano, Texas; Frankreich; Deutschland; der Schweiz; Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX über 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und bereitstellen, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter opex.com.

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