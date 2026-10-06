Das Altersvorsorgedepot könnte die Vergütungsmodelle in der privaten Altersvorsorge verändern. Am Markt dürften sich unterschiedliche Modelle etablieren, darunter auch die NAV-basierte Vergütung. Viele Fragen sind jedoch noch offen. Die Einführung des Altersvorsorgedepots könnte Bewegung in die Vergütungsmodelle der privaten Altersvorsorge bringen. Ein Modell, das dabei an Bedeutung gewinnen könnte, ist die sogenannte NAV-basierte Vergütung. NAV steht für "Net Asset Value" und bezeichnet den Wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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