Neue Tests mit extrem hoher Empfindlichkeit ermöglichen objektiven, automatisierungsfähigen Klonalitäts- und MRD-Workflow mit hohem Durchsatz.

Invivoscribe, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsdiagnostik und der Tests auf messbare Resterkrankung (MRD), gab heute die Einführung der vollständigen LymphoTrack Flex-Suite bekannt, einer integrierten Next-Generation-Sequencing(NGS)-Lösung zur Identifizierung und Verfolgung von Immunglobulin- und T-Zellrezeptor-Gen-Rearrangements.

Die NGS-basierte MRD-Analyse von Immunrezeptoren, die bisher in akademischen Laboren getestet wurde, wird mittlerweile routinemäßig in onkologischen Forschungszentren eingesetzt. Damit beschleunigt sich auch die Nachfrage nach standardisierten Workflows mit hohem Durchsatz. Laboratorien streben nach größerer Effizienz und extrem hoher Empfindlichkeit. Dies erfordert mehr DNA-Inputs sowie die Sicherstellung eines höheren Testdurchsatzes und einer höheren analytischen Leistung. Translationale Programme erfordern Tests, die sich standortübergreifend reproduzieren und skalieren lassen. LymphoTrack Flex erfüllt diese Anforderungen, indem es sieben molekulare Ziele (IGHV-Leader, IGH FR1, IGH FR2, IGH FR3, IGK, TRB und TRG) in einem automatisierungsfähigen Workflow mit massiv-parallelem Multiplexing und einer leistungsstarken Bioinformatik-Engine für objektive Analysen und Nachverfolgung klonaler Sequenzen vereint.

"Klonalität, somatische Hypermutation und messbare Resterkrankung liefern komplementäre Erkenntnisse auf molekularer Ebene bei malignen Lymphomen und gewinnen an Relevanz, da die Behandlungsansätze von Therapien mit festgelegter Dauer zu dynamischeren, MRD-basierten Strategien übergehen", sagte Brad Patay, Chief Medical Officer bei Invivoscribe. "Mit LymphoTrack Flex können Labore klonale Populationen zu Beginn charakterisieren und sequenzspezifische Klontypen für längsschnittliche Untersuchungen auswählen, um ein konsistentes molekulares Bild der Krankheit im Zeitablauf zu zeichnen, das die Bewertung dieser sich weiterentwickelnden Behandlungsansätze unterstützt."

Das Softwareportfolio ist in verschiedenen Laborumgebungen flexibel einsetzbar. Die LymphoTrack-Software unterstützt lokale, desktopbasierte Analysen für Labore, die Tests unabhängig auf einer einzelnen Arbeitsstation ausführen möchten. Die LymphoTrack Enterprise Software bietet eine zentralisierte Umgebung für durchsatzstarke Analyse, standardisiertes Reporting und Integration in Labor- und Dateninfrastrukturen, damit Labore das Testvolumen skalieren können, ohne den Arbeitsablauf im Labor umgestalten zu müssen.

"Wir möchten allen Laboren Zugang zu optimierten MRD-Assays, -Kontrollen und -Analysesoftware anhand eines standardisierten Ansatzes geben", sagte Jeff Miller, CEO von Invivoscribe. "Ich bin unglaublich stolz auf das Team hinter LymphoTrack Flex. Dieses Release ist das Ergebnis jahrzehntelanger multidisziplinärer und internationaler Erfahrung klinischer Labore."

Da nun die vollständige LymphoTrack Flex-Suite erhältlich ist, können Labore einen flexiblen, skalierbaren NGS-Workflow implementieren, der Klonalitätsuntersuchungen, Analysen somatischer Hypermutation und sequenzbasierte MRD-Forschung für verschiedenste maligne Lymphome ermöglicht. Labore, die bereit sind, ihre Kapazitäten im Bereich NGS-Klonalität und -MRD zu erweitern oder zu standardisieren, erhalten weitere Informationen auf der Seite zu LymphoTrack Flex oder per E-Mail an einen Invivoscribe-Spezialisten unter inquiry@invivoscribe.com.

Über Invivoscribe

Invivoscribe ist ein global tätiges, vertikal integriertes Biotechnologieunternehmen, das sich dem Ziel Improving Lives with Precision Diagnostics("Lebensqualität durch Präzisionsdiagnostik verbessern") verschrieben hat. Seit mehr als dreißig Jahren trägt Invivoscribe weltweit zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bei, indem das Unternehmen hochwertige, standardisierte Reagenzien, diagnostische Tests, Probenvorbereitungssysteme und bioinformatische Lösungen bereitstellt, die die Präzisionsmedizin unterstützen. Das Unternehmen blickt auf erfolgreiche Kooperationen mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zurück. Es unterstützt klinische Studien über sein globales Labornetzwerk in den USA, Deutschland, Japan und China und entwickelt und vermarktet Begleitdiagnostika. Dabei stützt es sich auf fundiertes Know-how in den Bereichen Zulassungsstrategie und Labordienstleistungen. Mit seinem Angebot an vertriebsfähigen Diagnosekits für über 700 klinische Labore und klinischen Testdienstleistungen, die über seine weltweit ansässigen klinischen Labor-Tochtergesellschaften LabPMM vertrieben werden, ist Invivoscribe ein idealer Partner für den gesamten Diagnosezyklus von der Entwicklung und klinischen Studien bis hin zur Zulassungsbeantragung und Vermarktung.

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