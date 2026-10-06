RoslinCT, ein weltweit führender Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) im Bereich Zelltherapie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Scottish Enterprise einen Forschungs- und Entwicklungszuschuss erhalten hat, um die digitale Transformation seiner Fertigungsabläufe in Schottland voranzutreiben.

Die Finanzierung, die durch einen F&E-Zuschuss von Scottish Enterprise in Höhe von bis zu 7,25 Millionen Pfund unterstützt wird, ist Teil des ehrgeizigen digitalen Expansionsplans von RoslinCT einer mehrjährigen Initiative, die darauf abzielt, die integrierten Digital- und KI-Fähigkeiten des Unternehmens zu verbessern und Schottlands Position als globaler Knotenpunkt für die Herstellung fortschrittlicher Zell- und Gentherapien weiter zu stärken. Das Programm wird die Entwicklung einer digital integrierten Produktionsumgebung ermöglichen und so die betriebliche Effizienz, die Datenvernetzung sowie die Fertigungsexzellenz in allen Betriebsbereichen von RoslinCT verbessern.

Durch die Schaffung einer stärker vernetzten und datengesteuerten Produktionsumgebung wird RoslinCT besser in der Lage sein, Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu unterstützen und dazu beizutragen, dass innovative Zelltherapien schneller und kosteneffizienter zu den Patienten gelangen.

Da die Nachfrage nach fortschrittlichen Therapien weiter wächst, spielen digitale Technologien eine immer wichtigere Rolle bei der Bereitstellung robuster, skalierbarer und effizienter Fertigungsprozesse. Die Investition von RoslinCT wird dazu beitragen, ein stärker vernetztes Fertigungsökosystem zu schaffen, das die Entwicklung und Herstellung lebensverändernder Zelltherapien unterstützt und gleichzeitig hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten in Schottland schafft.

Peter Coleman, Chief Executive Officer von RoslinCT, sagte: "Diese Unterstützung durch Scottish Enterprise stellt eine wichtige Investition in die Zukunft der Herstellung fortschrittlicher Therapien in Schottland dar. Digitale Technologien verändern die Art und Weise, wie Zelltherapien entwickelt und hergestellt werden, und ermöglichen so mehr Effizienz, Konsistenz und Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitätsstandards.

Bei RoslinCT haben wir uns dem Aufbau von Fertigungskapazitäten von Weltklasse verschrieben, die unseren Kunden helfen, innovative Therapien schneller zu den Patienten zu bringen. Dieses Programm wird unsere digitale Infrastruktur stärken, kontinuierliche Innovationen fördern und Schottlands Position als führender Standort für die Herstellung von Zell- und Gentherapien festigen."

Das Programm ist Teil der langfristigen Strategie von RoslinCT, in fortschrittliche Fertigungstechnologien zu investieren und ein hochvernetztes, digital gestütztes Produktionsumfeld zu schaffen, das sowohl die klinische als auch die kommerzielle Produktion von Zelltherapien unterstützt. Es wird außerdem erwartet, dass das Projekt durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und langfristiges Wirtschaftswachstum einen wesentlichen Beitrag zum schottischen Life-Sciences-Sektor leisten wird.

Adrian Gillespie, Geschäftsführer von Scottish Enterprise, sagte: "Schottlands Life-Sciences-Sektor hat sich international einen hervorragenden Ruf für Innovation und Fachkompetenz erarbeitet, und das ehrgeizige Digitalprogramm von RoslinCT unterstreicht die anhaltende Führungsrolle des Unternehmens in diesem Bereich.

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Unterstützung durch Scottish Enterprise Innovationen in großem Maßstab ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten stärken kann."

Tom Arthur, Minister für Wirtschaft und faire Arbeitsbedingungen, sagte: "Dieser Zuschuss von Scottish Enterprise ist eine gute Nachricht für Edinburgh, eine gute Nachricht für den schottischen Life-Sciences-Sektor und eine gute Nachricht für den Fortschritt lebenswichtiger Arbeit, die weltweit Leben verbessert und rettet."

In den letzten zwanzig Jahren hat sich RoslinCT als schottische Erfolgsgeschichte etabliert und lebensverändernde Therapien für Krebs, genetische Erkrankungen und andere komplexe medizinische Erkrankungen entwickelt und hergestellt.

Die schottische Regierung und unsere Wirtschaftsförderungsagenturen erkennen an, wie wichtig es ist, unserem Life-Sciences-Sektor dabei zu helfen, international wettbewerbsfähig zu bleiben, und werden unsere fantastischen, weltbekannten Innovationen weiterhin unterstützen und in sie investieren."

RoslinCT investiert weiterhin in den Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Prozessentwicklung, analytische Entwicklung, GMP-konforme Herstellung und Marktreife und hilft damit Entwicklern von Zelltherapien, die Bereitstellung innovativer Behandlungen für Patienten weltweit zu beschleunigen.

Über RoslinCT

RoslinCT ist ein weltweit führendes CDMO-Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Zelltherapien spezialisiert hat. Mit 22 speziell für diesen Zweck gebauten cGMP-Zelltherapie-Suiten an Standorten in Edinburgh, Schottland, und Hopkinton, Massachusetts, bietet RoslinCT Prozess- und Analyseentwicklung, klinische und kommerzielle Herstellung für autologe und allogene Zelltherapien sowie iPSC-Zelllinienentwicklung, Genbearbeitung und Differenzierungsdienstleistungen.

RoslinCT wurde 2005 gegründet und baut auf dem wissenschaftlichen Erbe des Roslin Institute auf dem Ort, an dem die bahnbrechende Klonung des Schafs Dolly stattfand. Das Unternehmen hat eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung innovativer zellbasierter Medikamente von der frühen Entwicklungsphase bis zur Kommerzialisierung gespielt und stellt an beiden Standorten kommerzielle Produkte her.

RoslinCT ist ein Portfoliounternehmen von GHO Capital.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.roslinct.com

Über Scottish Enterprise

Scottish Enterprise (SE) ist Schottlands nationale Wirtschaftsförderungsagentur und eine nicht-ministerielle öffentliche Einrichtung der schottischen Regierung. Sie unterstützt Unternehmen bei Innovation und Expansion, um die schottische Wirtschaft zu transformieren, indem sie sich durch gezielte Investitionen, Innovation und Internationalisierung auf neue Marktchancen konzentriert. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

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