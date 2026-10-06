Wo im Universum hat biologisches Leben die besten Chancen zu überdauern? Eine aufwendige astrophysikalische Simulation liefert eine überraschend eindeutige Antwort - und rückt die scheinbar unscheinbare Position unseres eigenen Sonnensystems in ein ganz neues Licht. Unser Sonnensystem befindet sich in einer Region des Universums, in der biologisches Leben selten von zerstörerischer Strahlung bedroht wird. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team von Astrophysiker:innen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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