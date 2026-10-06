New York - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.521 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.819 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 31.224 Punkten 0,5 Prozent im Plus.



Der S&P 500 und der Nasdaq 100 erreichten am Dienstag neue Höchststände. Weiterhin treibt in erster Linie der KI-Hype die Indizes in die Höhe. Besonders profitieren konnten die Aktien des Chipentwicklers Nvidia, der zudem am Vortag weitere Aktienrückkäufe angekündigt hatte. Der Boom um Künstliche Intelligenz verdeckt derweil die Kursrückgänge der letzten Wochen in Sektoren wie Immobilien und Industrie.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1260 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8881 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.168 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,02 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 101,10 US-Dollar, das waren 75 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur