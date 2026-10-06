Der Tempo MCP Server ermöglicht es Claude, Cursor und anderen KI-Tools, Fragen zu Zeit, Kapazität und Kosten zu beantworten ohne zusätzliche Kosten für Tempo-Cloud-Kunden

Führungskräfte aus den Bereichen Engineering, Projektmanagement und PMO können nun den KI-Assistenten, den sie bereits nutzen, fragen, wohin die Zeit ihres Teams geflossen ist, welche Teams ihre Kapazitätsgrenzen überschreiten oder wann das Budget eines Projekts aufgebraucht sein wird und erhalten eine Antwort auf der Grundlage ihrer eigenen Tempo-Daten.

Tempo Software, der Marktführer im Bereich Intelligent Portfolio Orchestration (IPO), hat heute den Tempo MCP Server vorgestellt, der KI-Assistenten sicheren Zugriff auf die Zeit-, Kapazitäts- und Kostendaten in den Tempo-Produkten gewährt, die ein Unternehmen derzeit einsetzt. Er ist über Claude Code, Codex, Cursor und überall dort verfügbar, wo MCP unterstützt wird, und funktioniert direkt aus der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE), dem Terminal oder dem Chat-Fenster des Benutzers heraus.

Derzeit sind vier Schritte erforderlich, um eine Antwort zu erhalten: einen Bericht öffnen, Filter setzen, in eine Tabellenkalkulation exportieren und die Zahlen manuell abgleichen. Mit dem Tempo MCP Server reicht es aus, nur eine einzige Frage zu stellen.

"Derzeit können KI-Assistenten nicht erkennen, wohin die Zeit fließt, welche Kapazitäten Ihnen zur Verfügung stehen oder welche Kosten anfallen", sagte Vic Chynoweth, CEO von Tempo Software. "Der Tempo MCP Server behebt dieses Problem. Was früher Stunden des Exportierens und Abgleichens in Anspruch nahm, ist nun mit einer einzigen Frage erledigt."

Der Tempo MCP Server verbindet KI-Assistenten mit Ihren Arbeitsdaten und gibt Ihnen die Möglichkeit, drei wichtige Fragen zu stellen:

Wohin ist unsere Zeit geflossen? Sehen Sie mithilfe von Tempo Timesheets, wie sich die Zeit auf verschiedene Aktivitäten, interne gegenüber CapEx-Arbeiten sowie ausstehende Genehmigungen verteilt.

Sehen Sie mithilfe von Tempo Timesheets, wie sich die Zeit auf verschiedene Aktivitäten, interne gegenüber CapEx-Arbeiten sowie ausstehende Genehmigungen verteilt. Wie verwalten wir unsere Kapazitäten? Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Stunden und identifizieren Sie überlastete Rollen und Teams mithilfe des Tempo Capacity Planner.

Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Stunden und identifizieren Sie überlastete Rollen und Teams mithilfe des Tempo Capacity Planner. Wann ist unser Budget aufgebraucht? Berechnen Sie die Burn Rate, prognostizieren Sie, wann Budgets aufgebraucht sein werden, und vergleichen Sie geplante und tatsächliche Personalkosten mit dem Tempo Financial Manager.

In Kombination mit anderen MCP-Servern, darunter der Atlassian Rovo MCP Server für Jira, CRM-Konnektoren und Code-Repositorys, kann ein Assistent die ausgelieferten Ergebnisse direkt den dafür aufgewendeten Zeit-, Kapazitäts- und Kostenaufwänden zuordnen.

"Die erste Frage, die ein Sicherheitsteam zu jedem KI-Tool stellt, ist, was es sehen kann", so Kevin Nanney, Chief Product Officer bei Tempo Software. "Mit dem Tempo MCP Server lautet die Antwort: nur das, was die jeweilige Person bereits in Tempo sehen kann. Jede Anfrage wird unter den bestehenden Tempo-Berechtigungen der jeweiligen Person ausgeführt, und der Zugriff ist schreibgeschützt, sodass Teams Antworten in den Systemen erhalten, in denen sie bereits arbeiten, ohne ihre Sicherheitslage oder den Datenstandort zu verändern."

Der Tempo MCP Server ist ab sofort in der Tempo Cloud ohne zusätzliche Kosten für Unternehmen mit bestehenden Produktlizenzen verfügbar.

Erfahren Sie mehr über den Tempo MCP Server im Tempo-Hilfezentrum und auf tempo .io.

Ambition, umgesetzt.

Über Tempo

Tempo unterstützt Unternehmen dabei, ihre Ziele im Zeitalter der KI zu verwirklichen. Tempo geht über das traditionelle strategische Portfoliomanagement hinaus und bietet mit Intelligent Portfolio Orchestration (IPO) KI-native, modulare Funktionen, die Strategie, Investitionen, Mitarbeiter und Umsetzung über die Arbeit von Menschen und Agenten hinweg miteinander verbinden. Mehr als 30.000 Kunden und über 350 globale Lösungspartner arbeiten mit Tempo zusammen.

Erfahren Sie mehr unter tempo.io.

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