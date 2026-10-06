Degreed wurde mit dem Ziel gegründet, jedem dabei zu helfen, Anerkennung für all seine erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erhalten. Heute kündigt das Unternehmen mit der Einführung von "Degreed Agents" die nächste Etappe dieser Entwicklung an: ein vernetztes System aus KI-Agenten, mit dem Führungskräfte und Teams für Lernen und Personalentwicklung (L&D) individualisiertes Lernen und den Kompetenzaufbau automatisieren können. Führungskräfte geben die Richtung vor, die Agenten erledigen die Arbeit, und gemeinsam schaffen sie das Fundament eines hybriden Betriebssystems für ihre Belegschaft.

Unternehmen führen heute die Umstrukturierung ihrer Belegschaft wie einen Staffellauf durch. Der CEO verfügt, dass alle Mitarbeiter KI-Kompetenzen erwerben sollen. Ein Talentmanager legt dann das Ziel fest, während die Führungskräfte versuchen, Lücken in ihren eigenen Teams zu erkennen. Die L&D-Abteilung erstellt Berichte manuell und entwickelt, was sie kann. Jede Übergabe verursacht eine Verzögerung.

Nun können die Agenten all das in Echtzeit koordinieren. Degreed-Agenten erkennen wichtige Details wie eine Beförderung, eine Qualifikationslücke oder einen Rückgang des Engagements und ergreifen entsprechende Maßnahmen, ohne dass Vorgesetzte dies bemerken, Verwaltungsmitarbeiter darauf hinweisen oder L&D-Spezialisten entsprechende Maßnahmen entwickeln müssen. Zu Beginn erstellen die Agenten personalisierte Lernpfade auf der Grundlage der Kompetenzdaten und des Inhaltskatalogs einer Organisation und überprüfen vorhandene Inhalte auf defekte Links und veraltetes Material.

"Derzeit hat jeder CEO einen KI-Auftrag. Doch nur sehr wenige verfügen über die notwendigen Mittel, um ihre Belegschaft schnell genug zu mobilisieren", sagte David Blake, CEO und Mitbegründer von Degreed. "Wir haben die agentische Version von Degreed neu entwickelt. Das bedeutet, dass die Personalentwicklung nun von den Agenten koordiniert und individuell angepasst werden kann. Es bedeutet auch, dass strukturiertes Lernen unter Einbeziehung von Unternehmensberichten und -aspekten über Claude, Gemini, Copilot und jeden beliebigen KI-Assistenten hinweg ermöglicht werden kann."

Führungskräfte geben die Richtung vor, Agenten erledigen die Arbeit.

Früher verlief die Kompetenzentwicklung wie auf Schienen: ein paar festgelegte Strecken und für alle die gleichen Haltestellen, unabhängig davon, wohin die jeweilige Person fahren musste. Manuelle Arbeitsabläufe schränken die Personalisierung ein, was dazu führt, dass die meisten Mitarbeiter allgemeine Lerninhalte erhalten.

Die agentische Version von Degreed ermöglicht es, den Lernweg jeder einzelnen Person unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und des jeweiligen Kontexts zu bewerten und zu gestalten. Mit Hilfe von Degreed-Agenten markiert eine Führungskraft eine Kompetenzlücke oder eine Priorität. Der Agent vergleicht die aktuellen Kompetenzbewertungen mit den Zielvorgaben, durchsucht den Unternehmenskatalog nach Inhalten, die diese Lücke bereits schließen, wendet die Richtlinien der Organisation zu didaktischem Design und Compliance an und erstellt eine aufeinander abgestimmte Sammlung von Inhalten, die genau auf das Team zugeschnitten ist, das sie benötigt. Die L&D-Abteilung prüft, überarbeitet und genehmigt. Die Führungskraft gibt die Richtung vor, der Agent erstellt den Entwurf, und die L&D-Abteilung entscheidet, was umgesetzt wird. Ein einzelner Instructional Designer kann nun Leistungen erbringen, die denen eines ganzen Designteams entsprechen.

Manuelle Katalogprüfungen sind zeitaufwendig und kostspielig: Großunternehmen geben jährlich Hunderttausende Dollar für die Überprüfung defekter Links und veralteter Inhalte aus.

Nun scannt ein Degreed-Agent Inhalte nach einem festgelegten Zeitplan, auf Abruf oder auf Anfrage eines beliebigen, mit dem Model Context Protocol (MCP) kompatiblen Assistenten und übermittelt den Administratoren anschließend einen nach Prioritäten geordneten Bericht. Stunden werden zu Minuten.

"Agenten sind nur dann eine Hilfe, wenn sie wissen, mit wem und womit sie arbeiten", sagte Liz Tan Levy, Chief Product Officer bei Degreed. "Führungskräfte entscheiden, in welche Richtung sich die Mitarbeiter entwickeln sollen, und die Agenten sorgen dafür, dass sie dorthin gelangen. Dies ist das hybride Betriebssystem, das wir entwickeln. Jede Interaktion mit einem Agenten fließt in die Degreed-Kontext-Ebene ein, sodass die Kompetenzdaten mit der Zeit immer präziser werden. Die Personal- und IT-Abteilungen erhalten zuverlässige Kompetenzdaten für Analysen, Talentsysteme und Personalplanung, wobei weniger Einzellösungen bereitgestellt werden müssen. Die Leitplanken bleiben sichtbar und das schafft Vertrauen bei den Führungskräften und Compliance-Verantwortlichen, die darüber entscheiden, ob sich die Einführung von KI dauerhaft durchsetzt."

Ein einziges reguliertes System

Alle Agenten werden innerhalb derselben kontrollierten Umgebung ausgeführt. Die IT-Abteilung muss nur ein System sichern und überwachen und verfügt über ein einziges Framework für die Kommunikation zwischen Agenten anstelle separater Integrationen.

"Agenten, die mit Kompetenzdaten arbeiten, benötigen dieselben Kontrollmechanismen wie alle anderen Unternehmenssysteme", sagte Eric Sharp, Chief Technology Officer bei Degreed. "Alle Degreed-Agenten werden in einer einzigen kontrollierten Umgebung ausgeführt, sodass die IT-Abteilung sie an einem zentralen Ort sichern und überwachen kann. Da die Agenten mit dem MCP arbeiten, können Teams sie über die Assistenzprogramme nutzen, mit denen sie bereits arbeiten, und jede Aktion wird von einem Mitarbeiter freigegeben, bevor sie einen Lernenden oder ein Erfassungssystem erreicht."

Auch die Unternehmensführungen geben an, dass Governance das einzige Hindernis für die Einführung sei. In einer im September durchgeführten Umfrage unter Führungskräften aus den Bereichen Personalwesen und Weiterbildung stellte Degreed fest, dass die Teilnehmer ihre eigene Bereitschaft zur Entwicklung eines KI-Agenten trotz bestehender KI-Vorgaben mit nur 1 von 5 Punkten bewerteten. Was sie davon abhielt, war weder die Bereitschaft dazu noch das Budget. Als Hindernisse nannten sie Governance, Sicherheit, Datenzugriff, Integration, Rechenschaftspflicht und Compliance. Ein Teilnehmer formulierte es so: "Der sichere, zuverlässige und konsistente Einsatz von KI-Agenten ist eine größere Herausforderung als ihre Entwicklung."

Erfahren Sie bei der bevorstehenden virtuellen Live-Veranstaltung "Degreed Vision" am 14. Oktober mehr über die Degreed-Agenten und erhalten Sie einen exklusiven ersten Einblick in die neuen Agenten, die 2027 auf den Markt kommen. Melden Sie sich hier an, um das Geschehen mitzuverfolgen.

Über Degreed

Degreed ist das KI-gestützte System für die Transformation der Belegschaft in Unternehmen. Durch dialogorientierte, KI-native Lernerlebnisse, adaptive Inhalte, Kohortenakademien und dynamische Lernpfade unterstützt Degreed eine hochgradig personalisierte Weiterbildung und befähigt die Belegschaft, sich auf den nächsten großen Wandel einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.degreed.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006740214/de/

Contacts:

Medienkontakt: press@degreed.com