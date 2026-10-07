ExaGrid wurde in 7 Kategorien für Industry Awards nominiert

ExaGrid, der weltweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen, der Tiered Backup Storage für die schnellsten Backup- und Wiederherstellungsvorgänge, das größte Scale-out-System mit Deduplizierung sowie die umfassendsten Sicherheitsfunktionen und eine KI-gestützte Retention Time-Lock-Funktion für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereitstellt, gab heute seine Nominierung in sieben Kategorien bei den jährlichen MSP Channel Insights Awards bekannt.

Die MSP Channel Insights Awards feiern Innovation, Expertise und Erfolg im IT-Channel und zeichnen die Managed Service Providers (MSPs), Lieferanten, Händler, Wiederverkäufer und führenden Technologieanbieter aus, die Kundenergebnisse und Unternehmenswachstum fördern.

Die Abstimmung zur Bestimmung der Gewinner in jeder Kategorie läuft bis zum 30. Oktober 2026. Die Gewinner der MSP Channel Insights Awards werden am 26. November 2026 im Rahmen einer Preisverleihungszeremonie in London verkündet.

ExaGrid wurde in den folgenden Kategorien nominiert:

Vendor of the Year (Anbieter des Jahres)

Vendor Channel Programme of the Year (Herstellervertriebsprogramm des Jahres)

Data Protection Backup Vendor of the Year (Datenschutz-und Backup-Anbieter des Jahres)

Data Management Analytics Innovation of the Year (Innovation des Jahres im Bereich Datenmanagement und -analyse)

Data Protection Recovery Innovation of the Year (Innovation des Jahres im Bereich Datenschutz und -wiederherstellung)

Technical Team of the Year (Technisches Team des Jahres)

Company of the Year (Unternehmen des Jahres)

ExaGrid setzt seine Innovationen im Bereich des Tiered Backup Storage fort und hat allein im letzten Jahr 4 SSD-Modelle zu seiner Produktreihe hinzugefügt, neben den 8 HDD-Modellen, wobei sich das größte Modell auf eine vollständige Backup-Lösung mit 17 PB in einem einzelnen Scale-Out-System skalieren lässt. ExaGrid erweiterte die Liste der mehr als 25 branchenführenden Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme, die von dem System unterstützt werden darunter Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup und viele andere -, um Unterstützung für Cohesity DataProtect. ExaGrid nimmt eine weitere Deduplizierung der von Cohesity deduplizierten Daten vor, um noch mehr Speicher und Kosten einzusparen. Zudem hat ExaGrid die bereits umfangreichen Sicherheitsfunktionen seines NFS-Angebots um Verschlüsselung während der Übertragung erweitert.

Darüber hinaus hat ExaGrid im letzten Jahr weitere Funktionen für IT-Unternehmensrechenzentren und MSPs hinzugefügt, darunter die Fähigkeit, die Backup-Datennutzung für bestimmte Anteile einer Abteilung oder eines Kunden einzurichten, nachzuverfolgen und zu melden, sowie eine Angebotsschwelle einzurichten, bei deren Übertretung eine Warnmeldung generiert wird, und Daten nach einem Ransomware-Angriff auf Freigabeebene wiederherzustellen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass ExaGrid in sieben Kategorien unter den Finalisten ist und freuen uns darauf, zu sehen, welche Anbieter, Dienstleister und Programme gewählt werden", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid wird auch weiterhin die beste Backup-Speicherlösung der Branche für MSPs und IT-Unternehmensrechenzentren anbieten, mit branchenführendem technischen Support, der schnellsten Backup- und Wiederherstellungsleistung und den meisten Sicherheitsfunktionen in einem Backup-Speichersystem."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006367312/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com