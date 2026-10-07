21 Jahre Erfahrung im Game-Commerce kommen vom 6. bis 8. Oktober ins ExCeL London mit einer neuen Möglichkeit für Marken, die Spieler zu belohnen, die sie seit Jahren zu erreichen versuchen

Xsolla, ein globales E-Commerce-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es vom 6. bis 8. Oktober auf der "Brand Licensing Europe 2026" im ExCeL London vertreten sein wird, um Markeninhabern zu zeigen, wie sie durch die Erstellung von questbasierten Programmen und die Schaffung von Mehrwert, den neue Nutzer tatsächlich schätzen, mit Video-Gamern in Kontakt treten können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261006794395/de/

Graphic: Xsolla

Videospiele gehören weltweit zu den größten Ausgabenkategorien im Unterhaltungsbereich, doch die meisten Marken behandeln diese Kategorie nach wie vor als Experiment: als einmaligen Werbegag oder einen einzelnen Medienkauf, nicht als nachhaltiges Engagement-Programm. Die traditionellen Formate, auf die Marken standardmäßig zurückgreifen, wurden nie für Spieler entwickelt. Interstitial-Pop-ups stören den Spielfluss, Bannerwerbung bleibt unbemerkt, und In-Game-Aktivierungen sind nach wie vor umständlich und teuer in der Umsetzung.

Das Konzept hat sich in Spielen bereits bewährt, wo Spieler seit Jahren digitale Gegenstände kaufen, sammeln und schätzen. Die Beziehung zwischen Spielern und Spielen basiert auf der Handelsinfrastruktur hinter mehr als 6.500 Spielen, auf die mehr als 70 der 100 umsatzstärksten Spiele vertrauen. Als "Merchant of Record" in über 200 Ländern übernimmt Xsolla die Zahlungsabwicklung, Steuerangelegenheiten und Compliance-Aufgaben, die mit der weltweiten Ansprache von Kunden einhergehen.

Die grundlegende Infrastruktur verschafft Xsolla eigene Einblicke darin, wie Spieler ihr Geld ausgeben, was sie schätzen und wann sie einer Marke gegenüber am aufgeschlossensten sind. Diese Signale stammen aus echten Transaktionen und nicht aus modellierten Zielgruppen, die von der Plattform eines anderen übernommen wurden, und Xsolla nutzt sie, um Marken mit Spielen zu verbinden. Bei Marken-Quests werden Spieler mit einem Produkt der Marke belohnt, wenn sie einen Meilenstein erreichen, der ihnen tatsächlich wichtig ist beispielsweise das Erreichen von Level 50 oder das Verursachen von 50.000 Schadenspunkten. Die Marke schafft einen Mehrwert für das Spiel, anstatt die Aufmerksamkeit davon abzulenken. Xsolla bezeichnet diesen Ansatz als "Rewarded Marketing".

"Marken haben jahrelang erhebliche Budgets aufgewendet, um mit Videospielern aller Genres und Plattformen in Kontakt zu treten. Indem wir Marken die Möglichkeit bieten, direkt mit den Spielern zu interagieren, während diese im Spiel aufsteigen oder eine Quest abschließen, wird die Marke Teil der Erinnerung und des Spielerlebnisses", erklärte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Das Erreichen des nächsten Levels in einem Spiel ist etwas Besonderes, und Spieler möchten für ihre Leistung belohnt werden. Auf diese Weise können Marken in das Spiel einsteigen und in Echtzeit auf authentische Weise eine echte 1:1-Interaktion mit einem neuen Publikum schaffen."

Markeninhaber, Vertreter, Lizenznehmer und Einzelhändler können das Xsolla-Team in der Matchmaking Lounge auf der Brand Licensing Europe treffen und über den Event Planner der Veranstaltung im Voraus einen Termin vereinbaren.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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