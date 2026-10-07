Proprietäre Technologieplattform bietet schnellere Annahme, bessere Asset-Intelligence, präzisere Einstufung und höheren Verwertungswert

illumynt, ein technologieorientiertes Unternehmen für Lebenszyklusmanagement für KI-Infrastruktur-, Hyperscale-, OEM- und Unternehmensumgebungen, hat heute die Einführung von Talorembekannt gegeben, seiner proprietären Technologieplattform, die mehr Präzision, Intelligence und Verwertungswert in die Verwaltung moderner Computing-Assets bringen soll.

Talorem ist die proprietäre Technologieplattform von illumynt für technisch anspruchsvolle Tests, Aufarbeitung, Rückgewinnung, Einstufung und Asset-Intelligence im großen Maßstab. Talorem ist die technologische Grundlage der modernen Computing-Lebenszyklusoperationen von illumynt und vereint Tests und Qualifizierung für OEMs, Komponentenrückgewinnung im Reinraum, zentralisierte Einstufungsinfrastruktur und Analysen für mehr Intelligence auf jeder Stufe des Asset-Lebenszyklus und ermöglicht somit eine schnellere Verarbeitung, eine präzisere Einstufung und einen höheren Verwertungswert.

"Talorem repräsentiert, wie sich unserer Meinung nach das Technologie-Lebenszyklus-Management weiterentwickeln sollte", sagte Jörg Herbarth, CEO von illumynt. "Je genauer wir ein Asset identifizieren, testen und verstehen können, umso besser können wir über seine weitere Nutzung entscheiden und umso mehr Wert können wir für unsere Kunden zurückgewinnen."

Die technische Strenge hinter der intelligenten Wiederverwendung

In dem Maße, in dem die Infrastruktur komplexer wird und Aktualisierungen schneller erfolgen, können herkömmliche Methoden der IT-Asset-Verwertung durch manuelle Prozesse, allgemeine Tests und unvollständige Asset-Daten eingeschränkt werden. Talorem bestimmt anhand von technischer Methodologie und standardisierten Prozessen, ob Technologien erneut eingesetzt, repariert, neu vermarktet, auf hochwertige Komponenten geprüft oder auf verantwortungsvolle Weise wiederverwertet werden sollten.

Eine weitere wichtige Funktion von Talorem ist die Erstellung strukturierter Asset-Daten während des Prozesses. Im Laufe der Verarbeitung von Geräten baut sich ein Wissensbestand auf, der zu präziseren Benchmarks führt, vertretbarere Verwertungspreise unterstützt und Lebenszyklus-Entscheidungen ermöglicht, die auf der beobachteten Leistung eines Assets und nicht auf bloßen Annahmen beruhen.

Entwickelt für die Ökonomie des modernen Computing

Für Hyperscaler, OEMs und Unternehmen ändert sich die Ökonomie der Technologieverwertung. Hardware wird immer spezialisierter, einzelne Komponenten können einen Großteil ihres Werts behalten, auch wenn ein größeres System das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, und präzise Tests und Einstufungen können einen erheblichen Einfluss auf Entscheidungen hinsichtlich der Wiederverwendung, des Weiterverkaufs und der Rückgewinnung haben.

Talorem wurde unter Berücksichtigung realer Gegebenheiten entwickelt und kombiniert technische Disziplin mit Asset-Intelligence, damit Organisationen nicht nur verstehen können, was ein Asset ist, sondern auch was es noch kann und was es noch wert ist.

"Die Kreislauffähigkeit ist aus technischer und datenbezogener Sicht zunehmend eine Herausforderung, nicht nur aufgrund der Logistik", fügte Herbarth hinzu. "Mit Talorem können wir intelligentere Entscheidungen hinsichtlich Wiederverwendung und Rückgewinnung im großen Maßstab treffen und unseren Kunden einen besseren Einblick in den Zustand und den Wert ihrer Technologie geben."

Über illumynt

illumynt ist ein technologieorientiertes Unternehmen für Lebenszyklusmanagement, das Organisationen hilft, den Wert komplexer IT- und moderner Computing-Infrastrukturen zu maximieren. Mit Diagnostik auf Ingenieursniveau, Reparaturdienstleistungen, Komponentenrückgewinnung, sicherer Aufbereitung und datengestützter Wertoptimierung unterstützt illumynt Hyperscaler, OEMs und Unternehmen dabei, die Lebensdauer ihrer Technologien zu verlängern, einen höheren Nutzen zu ziehen und fundierte Infrastrukturentscheidungen zu treffen.

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