Halbautonomer humanoider Roboter ermöglicht geschulten Spezialisten die sichere Fernsteuerung gefährlicher Einsätze in der Energiebranche und der öffentlichen Sicherheit bei voller Kontrolle

SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minerva Humanoids, ein Robotikunternehmen, das humanoide Roboter für die gefährlichsten Einsätze in der Onshore- und Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie im Bereich der öffentlichen Sicherheit entwickelt, hat heute den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von rund 10 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Runde wurde von General Catalyst angeführt, mit Long Journey Ventures und Credo Ventures als Co-Lead-Investoren. Zudem beteiligten sich MVP Ventures, Kaya, RunwayVC, Compound, Founders Embassy, Hugging Face, Codecademy, YG, Walter Ventures, Tiny Ventures, Chaotica und Babylon. Mit dieser Finanzierungsrunde beendet Minerva seine Stealth-Phase und startet im Herbst mit seinen ersten kommerziellen Pilotprojekten.

Minerva wurde von CEO Sandor Felber und CTO Maurice Rahme gegründet und hat "Roger", seinen speziell entwickelten, halbautonomen humanoiden Roboter, nach dem Vorbild des Urteilsvermögens, der Fähigkeiten und der Geschicklichkeit hochqualifizierter Spezialisten konzipiert, die diese Arbeiten bereits ausführen. Roger ermöglicht es diesen Spezialisten, ihre Expertise einzubringen und gleichzeitig ihren Körper aus der Gefahrenzone fernzuhalten - sei es bei der Entschärfung eines mutmaßlichen Sprengkörpers an einem Flughafen oder bei hochgefährlichen Wartungsarbeiten in einer Energieanlage.

"Täglich sterben Menschen bei Aufgaben, die der Rest der Welt für selbstverständlich hält", erklärt Felber. "Unser Ziel war es nie, die Menschen zu ersetzen, die diese Arbeit leisten. Wir wollten einen Roboter entwickeln, der es ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben effizient und sicher vom Büro oder Homeoffice aus zu erledigen, ohne dass sie für unsere Sicherheit oder unsere Energieversorgung ihr Leben riskieren müssen."

Die Arbeit auf Offshore-Bohrinseln, Einsätze zur Kampfmittelbeseitigung (EOD) und Einsätze bei Gefahrgutunfällen setzen Menschen nach wie vor unmittelbaren Gefahren aus. Etwa alle 75 Minuten wird irgendwo auf der Welt ein Arbeiter im Energiesektor auf tragische Weise Opfer seines Berufs - das sind rund 7.000 Todesfälle pro Jahr.¹ Die Industrie arbeitet seit Jahrzehnten daran, dieses Risiko zu minimieren, dennoch erfordern viele Aufgaben letztlich nach wie vor das persönliche Betreten der Gefahrenzone. Einsatzkräfte der öffentlichen Sicherheit sind derselben Gefahr ausgesetzt. Die NATO stuft EOD- und Gefahrgut-Einsatzteams durchgängig als die am stärksten gefährdeten Einheiten ein. Die Techniker sind dabei oft auf jahrzehntealte, radgestützte Einarm-Roboter angewiesen, denen die für komplexe Aufgaben erforderliche Feinmotorik fehlt.

"Jeder EOD-Einsatzkraft ist dieser lange Weg bekannt. Wenn der Roboter die Aufgabe nicht bewältigen kann und die Einsatzkraft den EOD-Anzug anlegen und sich dem Sprengkörper allein nähern muss", so Dominic Asquith, Veteran der britischen Spezialeinheiten und Head of Hazardous Operations bei Minerva Humanoids. "Auf die kettenbetriebenen Einarm-Systeme verlassen wir uns seit Jahrzehnten - doch sie zwingen nach wie vor viele Einsatzkräfte zu diesem Schritt, weil die Arbeit vor Ort zwei Hände und echtes Geschick erfordert." Roger ist ein Quantensprung für unsere Gemeinschaft: Das Urteilsvermögen und die Hände des Bedieners werden am Gerät eingesetzt, während der Bediener selbst körperlich sicher vom Kommandoposten aus agiert. Das hätte ich mir bei jedem meiner Einsätze gewünscht."

Minerva Intelligence, das proprietäre KI-Steuerungssystem des Unternehmens, regelt Gleichgewicht, Sturzausgleich und Navigation des Humanoiden, während es die Eingaben des erfahrenen Teleoperators präzise in Bewegungen umsetzt. Der Spezialist steuert Roger über ein VR-Headset, sieht durch die Augen des humanoiden Roboters und kann feinstmotorische Manipulationen durchführen, behält dabei aber stets die volle Kontrolle über jede kritische Aktion. Latenzarme Steuerregelkreise sorgen für eine verzögerungsfreie Rückmeldung, sodass Bediener die Ganzkörpersteuerung innerhalb weniger Minuten erlernen.

Das Ergebnis: Die Fähigkeiten der Fachkraft kommen direkt in der Gefahrenzone zum Einsatz - jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Der Roboter übernimmt das physische Risiko anstelle des Menschen.

Minerva setzt auf eine westliche, souveräne Wertschöpfungskette: Software und KI werden überwiegend in den USA entwickelt, während die ersten Roger-Prototypen in Deutschland gefertigt und montiert werden. Dies ermöglicht dem Unternehmen eine extrem schnelle Hardware-Iteration. Innerhalb von nur fünf Monaten entwickelte Minerva die Idee zu einem voll funktionsfähigen, gehenden Humanoiden - einschließlich des maßgeschneiderten Designs, der Fertigung und der Montage von Roger, der speziell für diese kritischen Einsätze konstruiert wurde. Das Unternehmen plant, seine humanoiden Roboter sowohl in Deutschland als auch in den USA auf Basis einer westlichen Industrie-Lieferkette zu produzieren, ohne auf Komponenten aus China als einziger Bezugsquelle angewiesen zu sein.

Felber spielte zuvor eine zentrale Rolle beim Aufbau der Forschungssparte für KI-gestützte humanoide Roboter am MIT CSAIL und arbeitete am Optimus-Programm von Tesla. Rahme war sechs Jahre lang bei Boston Dynamics tätig und leitete dort als einer der technischen Verantwortlichen das Projekt für den Roboter "Stretch", den er vom frühen Prototyp bis zum kommerziellen Marktstart begleitete.

"Einen humanoiden Roboter von Grund auf neu zu entwickeln, dauert gewöhnlich Jahre. Sandor und Maurice haben das in weniger als sechs Monaten geschafft", so Robin Dechant, Partner bei General Catalyst. "Hardware in dieser Geschwindigkeit zur Marktreife zu bringen, führt physische KI aus dem Labor direkt in die Praxis - dorthin, wo sie gebraucht wird. So schaffen wir Widerstandsfähigkeit in kritischen Sektoren, indem wir Menschen aus den gefährlichsten Arbeitsumgebungen herausholen."

"Roboter können dorthin gehen, wohin kein Mensch gehen sollte", erklärt Lee Jacobs, Partner bei Long Journey Ventures. "Minerva bringt Roboter auf den Markt, die die kritische Infrastruktur der westlichen Welt schützen werden. Wir könnten nicht stolzer sein, zu den Investoren der ersten Stunde zu gehören."

Bereits vor der offiziellen Vorstellung präsentierte Minerva den Roboter im Rahmen einer Vorführung und Keynote am NATO Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence im slowakischen Šamorín. Zudem ging das Unternehmen Forschungspartnerschaften ein: mit der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten von Humanoiden im Energiesektor sowie mit der University of Waterloo zur Optimierung der Wahrnehmung unter extremen Bedingungen wie Rauch, Dunkelheit, Sensorfehlern und eingeschränkter Sicht. Darüber hinaus prüft Minerva Einsätze an zwei der zehn weltweit verkehrsreichsten Flughäfen. Entsprechende Vor-Ort-Tests für hochriskante Sicherheitsanwendungen wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Mit dem frischen Kapital entwickelt Minerva seine spezialisierte Hardware sowie seine KI-Funktionen für den Einsatz in der Energiebranche und bei der Kampfmittelbeseitigung weiter, um erste kommerzielle Einsätze noch in diesem Jahr zu unterstützen.

¹ Schätzung von Minerva Humanoids auf Basis der weltweiten Rate tödlicher Arbeitsunfälle der ILO (ILO, A Call for Safer and Healthier Working Environments, 2023: 330.000 Todesfälle bei 3,46 Milliarden Erwerbstätigen) und der weltweiten Beschäftigtenzahl im Energiesektor der IEA von 76 Millionen (IEA, World Energy Employment 2025).

Über Minerva Humanoids

Minerva Humanoids entwickelte seinen ersten Prototyp von Roger, einem speziell entwickelten, teilautonomen humanoiden Roboter, nur fünf Monate nach Entwicklungsbeginn. Roger wurde für gefährliche Einsätze im Energiesektor, wie beispielsweise auf Offshore-Ölplattformen und in Hochspannungskraftwerken, sowie für Anwendungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit, darunter die Kampfmittelbeseitigung und den Umgang mit Gefahrstoffen, konzipiert. Dabei behält ein ausgebildeter Spezialist die Kontrolle über die Entscheidungen des Roboters, sodass dieser kritische Aufgaben schnell und intuitiv ausführen kann, während der Spezialist selbst außerhalb der Gefahrenzone bleibt. Das Steuerungssystem nutzt Minerva Intelligence, die unternehmenseigene KI-Ebene des Unternehmens für Gleichgewicht, Sturzausgleich und Navigation. Minerva wurde Ende 2025 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco sowie Niederlassungen in Cambridge, Massachusetts, und Sindelfingen, Deutschland. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Long Journey Ventures, Credo Ventures und weiteren Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.minervahumanoids.com/.

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Mollie Gonzalez

minerva-humanoids@bulleitgroup.com

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