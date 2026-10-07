Die Constellation Energy-Aktie war gestern mit einem Kurssprung von +12% einsamer Spitzenreiter im Nasdaq 100 und kletterte damit auf ein neues 3-Monatshoch. Was steckt hinter der starken Performance des US-Energieerzeugers und ist die Aktie einen Kauf wert? Mega-Verträge mit Google und Amazon Auslöser der gestrigen Kurssprungs der Constellation Energy-Aktie ist ein Großvertrag mit niemandem Geringeren als Google. Der Technologieriese und der Energieerzeuger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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