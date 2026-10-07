DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober 2026

=== *** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der philippinischen Zentralbank *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank *** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between EU Policy Makers and the Private Sector" 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz *** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu "Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial System" *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September *** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer Strategie "Sportwagenschmiede '35" - DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag - CN/Börsenfeiertag: China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

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October 07, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)

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