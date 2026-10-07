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Trade Nation übernimmt den britischen Kundenstamm von FXCM (Stratos Markets Limited)



07.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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LONDON, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Trade Nation , ein von der FCA regulierter Spezialist für Spread Betting und CFDs, hat vereinbart, den britischen Kundenstamm von Stratos Markets Limited zu übernehmen, das in Großbritannien unter den Namen FXCM (und Tradu) tätig ist. Die Übertragung wird voraussichtlich Ende November 2026 abgeschlossen sein, nach einem sorgfältig ausgearbeiteten Übergangsplan, der von beiden Unternehmen entwickelt wurde und bei dem der Schutz der Kunden, die Kontinuität sowie die besten Interessen der Händler im Mittelpunkt stehen. Informationen zu Trade Nation (für FXCM-Kunden) finden Sie unter tradenation.com/fxcm . Die Übernahme stärkt die Position von Trade Nation auf seinem Heimatmarkt und bringt die Kunden des britischen Geschäfts von FXCM - eine bedeutende Gemeinschaft erfahrener Händler - zu einem spezialisierten Anbieter, der sich ausschließlich auf Spread Betting und CFDs konzentriert. Eine Übertragung, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist Trade Nation und FXCM haben gemeinsam einen Übertragungsprozess gestaltet, der den Kunden während des gesamten Übergangs Klarheit und Kontinuität bieten soll. Für Trade Nation baut die Übernahme auf der bestehenden Erfahrung bei der Abwicklung von Kundenübertragungen auf, wobei der starke Fokus auf Service, Transparenz und den Bedürfnissen aktiver Trader beibehalten wird. Jon Noble, Chief Executive Officer von Trade Nation, sagte: "Die britischen Kunden von FXCM sind genau die Trader, für die wir Trade Nation aufgebaut haben: Erfahrene Menschen, die genau wissen, was sie von einem Broker erwarten. Wir freuen uns sehr, sie willkommen zu heißen, und vom ersten Tag an können sie das erwarten, was unsere Kunden bereits schätzen: Sehr wettbewerbsfähige Preise, eine Auswahl an Plattformen, die Sie bereits kennen, und echte Ansprechpartner, wenn Sie sie brauchen. Dies ist ein bedeutender Schritt für Trade Nation, und es wird noch mehr folgen." Ein neues Zuhause für erfahrene Trader Die Übernahme erfolgt zu einer Zeit, in der sich der britische Privathandelsmarkt weiterentwickelt und etablierte Anbieter sich zunehmend auf eine breit gefächerte Produktentwicklung konzentrieren. Trade Nation hat sein Geschäft auf ein fokussiertes Modell aufgebaut: Spread Betting und CFDs - richtig gemacht. Das Unternehmen verbindet einen spezialisierten Ansatz mit kontinuierlichen Investitionen in seine Handelsplattform, transparente Preisgestaltung und die persönliche Betreuung seiner Kunden. Durch den Zuzug der britischen Kunden von FXCM wird dieses Modell auf eine große Gemeinschaft erfahrener Trader ausgeweitet und gleichzeitig die Präsenz von Trade Nation auf dem britischen Markt weiter gestärkt. Kontinuierliche Investitionen in Plattform, Preisgestaltung und Service Im Laufe des Jahres 2026 hat Trade Nation weiterhin in seine Handelsplattform und sein Angebot investiert, wobei der Schwerpunkt darauf lag, das Handelserlebnis unkompliziert und transparent zu gestalten. Dieser Fokus wurde auch von außen gewürdigt. Trade Nation wurde bei den TradingView Broker Awards 2025 zum besten Forex- und CFD-Broker in Großbritannien gekürt - eine Auszeichnung, die auf Bewertungen von verifizierten Tradern basiert. Brendan Callan, Chief Executive Officer der Stratos Group (Tradu und FXCM), sagte: "Unsere Priorität war es stets, die richtige Heimat für unsere britischen Kunden zu finden. Trade Nation zeichnete sich durch seine Plattformen und seine Servicekultur aus, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden dort gut betreut werden." Informationen zu Trade Nation Trade Nation ist ein spezialisierter Anbieter von Spread Betting und CFDs, der 2014 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in London hat, mit Niederlassungen in London, Sydney, Lissabon, Johannesburg, auf den Seychellen, in Malaysia und auf den Bahamas. In Großbritannien ist das Unternehmen von der Financial Conduct Authority (FRN 525164) zugelassen und reguliert. Kundengelder werden auf getrennten Konten bei Tier-1-Banken verwahrt, und die Spreads auf den Kernmärkten sind auf der eigenen Plattform von Trade Nation sowie auf TradingView festgesetzt. W: https://tradenation.com/

X: https://x.com/itstradenation

L: https://www.linkedin.com/company/itstradenation/ Informationen zu Stratos Markets Limited Stratos Markets Limited ist in Großbritannien unter dem Namen FXCM tätig und wird von der Financial Conduct Authority (FRN 217689) zugelassen und reguliert. Als Teil der Stratos-Gruppe bietet FXCM seit 1999 Privatkunden und professionellen Anlegern den Online-Handel mit Devisen und CFDs an. Stratos Markets Limited ist in England und Wales registriert (Firmennummer 04072877) und hat seinen Hauptsitz in London. Risikohinweis und Haftungsausschluss Finanzielle Spread Bets und CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,8 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie CFDs bei diesem Anbieter handeln. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als Empfehlung für eine bestimmte Vorgehensweise oder als Anlageberatung angesehen werden. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/trade-nation-ubernimmt-den-britischen-kundenstamm-von-fxcm-stratos-markets-limited-302900753.html



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