Hamburg (ots) -Ein starkes Zeichen für die Rechte der Mädchen: Am Abend des Weltmädchentages am 11. Oktober werden über 75 bekannte Gebäude und Wahrzeichen in rund 30 deutschen Städten pinkfarben leuchten. Mit der bundesweiten Illuminierung macht die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die besonderen Herausforderungen für Mädchen in vielen Ländern dieser Welt aufmerksam. Dank der Initiative zahlreicher Unterstützer:innen von Plan International strahlen in diesem Jahr unter anderem das John Jahr Haus in Berlin, das Volksparkstadion in Hamburg, das Riesenrad am Ostbahnhof in München, die Autotürme in Wolfsburg und viele weitere bekannte Orte in kräftigem Pink.Petra Berner, Vorstandsvorsitzende Plan International Deutschland: "Viele Mädchen auf dieser Welt haben mit großen Herausforderungen zu kämpfen, vor allem im Globalen Süden. Schwere Krisen wie Kriege, Konflikte und Klimaextreme verschärfen ihre Situation. So gelten beispielsweise Dürren als der stärkste Treiber für Frühverheiratung. Mit der bundesweiten Beleuchtung in Pink wollen wir dafür sensibilisieren, dass Mädchen weltweit die Chance haben müssen, über ihr Leben selbst zu bestimmen."Fast eine Milliarde Mädchen zwischen fünf und 19 Jahren leben heute auf der Welt, doch noch ist viel zu wenig über ihren Alltag bekannt. Um die Situation von Mädchen weltweit systematisch abzubilden, hat Plan International Deutschland gemeinsam mit dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität Bochum den Mädchenindex entwickelt. Die ersten Ergebnisse veröffentlicht Plan International Deutschland anlässlich des Weltmädchentages bei einem Parlamentarischen Frühstück in Berlin.Den Weltmädchentag am 11. Oktober riefen die Vereinten Nationen (UN) auf Initiative von Plan International aus. Seit 2012 setzt die Kinderrechtsorganisation an diesem Tag mit der Farbe Pink ein Zeichen für die Rechte von Mädchen. "Rund 30 Städte in Deutschland, die sich dieses Jahr an der Beleuchtung zum Weltmädchentag beteiligen - das ist eine tolle Zahl", sagt Petra Berner. "Wir freuen uns, dass wir mit dieser Aktion zum Weltmädchentag auf eine so große Resonanz stoßen. Ganz besonders möchten wir unseren ehrenamtlichen Aktionsgruppen danken, die die Illuminierung und viele weitere Events in ihren Heimatstädten auf die Beine gestellt haben."An über 75 Orten in 30 Städten wird es am 11. Oktober pinkfarben leuchten:- Aachen: Elisenbrunnen- Alfter: Schloss Alfter bei Bonn- Aschaffenburg: Herstallturm- Augsburg: Rathaus, Königsplatz- Bad Godesberg: Redoute- Bad Hönningen: Schloss Arenfels- Berlin: John Jahr Haus an der Kurfürstenstraße- Bielefeld: Altes Rathaus, Naturkundemuseum- Bochum: Rathaus, Schauspielhaus Bochum, NORA e.V. Bochum, Technische Hochschule Georg Agricola, Stadtwerke Bochum GmbH, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Bogestra AG und pro familia Bochum- Bonn: Frauenmuseum- Buxtehude: Turm der St. Petri Kirche- Filsum: Rathaus Filsum- Essen: Stauwehr am Baldeneysee, Grillo-Theater, Burggymnasium Essen, Mariengymnasium Werden und Turm des Verlagshauses der Funke Mediengruppe- Gifhorn: Stadthalle, Gifhorner Schloss, Hochzeitsmühle "Lady Devorgilla", Caritas Gifhorn, Queeres Netzwerk Gifhorn, Lebenshilfe Gifhorn, The Village und das Servicezentrum der Gifhorner Wohnungsbaugesellschaft- Göttingen: Altes Rathaus- Halle: Opernhaus Halle- Hamburg: Planetarium, Port des Lumiéres, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Grand Elysée Hamburg, Hotel Atlantic Hamburg, relexa hotel Bellevue Hamburg, Rathaus Altona, Schmidts Tivoli, EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, Volksparkstadion, Plan-Büro- Ingolstadt: Altes Rathaus- Köln: RheinEnergieSTADION Pylonen, Schokoladenmuseum, LANXESS Arena, Reiterdenkmal auf dem Heumarkt, Reiterdenkmal in Deutz, Jan-von-Werth-Brunnen- Königswinter: Steigenberger Icon Grandhotel & Spa Petersberg- Lehre: Rathaus- Lübeck: Holstentor, Europäisches Hansemuseum, Musik- und Kongresshalle- München: Riesenrad am Ostbahnhof, Kräne am Marienhof- Oldenburg (Niedersachsen): Schloss Oldenburg, Staatstheater Oldenburg, Bahnhof- Osnabrück: Rathaus- Remagen: Friedensmuseum "Brücke von Remagen"- Reutlingen: Stadthalle Reutlingen- Siegburg: Abtei auf dem Michaelsberg, Galerie des KSI auf dem Michaelsberg- Travemünde: Passat Großsegler- Wolfsburg: VW-Autotürme, Rathaus, Wissenschaftsmuseum phaeno, Kulturzentrum Hallenbad, Sharoun Theater, St. Christophorus Kirche, Christuskirche, Wolfsburg StoreWeitere Informationen und Fotos:Plan International Deutschland e.V., KommunikationAlexandra Tschacher, Leiterin Media Relations, Tel. 040 607716-278Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 607716-204, E-Mail: presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/6366244