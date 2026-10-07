Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -
ALDI reduziert die Preise: Ab dem 7. Oktober werden über 20 beliebte Wurst-, Schinken- und Würstchenartikel günstiger. Je nach Produkt liegt die Ersparnis bei bis zu 50 Cent.
Alle dauerhaft im Preis gesenkten Artikel im Überblick:
- GUT DREI EICHEN Schinkenbockwurst, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,99 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Rote Wurst, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,99 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- HAREICO Wiener Würstchen, 1.000 Gramm für nur 8,99 Euro statt 9,49 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Wiener Würstchen, 1.000 Gramm für nur 6,49 Euro statt 6,79 Euro (-30 Cent)
- CUCINA Prosciutto Crudo Mix, 90/100 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- GUT DREI EICHEN Katenschinkenwürfel, 250 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- GUT DREI EICHEN Rohschinkenwürfel fettreduziert, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- MEINE METZGEREI Hinterschinken, 175 Gramm für nur 2,69 Euro statt 2,99 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Kochschinken-Spezialität, 125 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Kochschinken-Genuss, 100 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD
- GUT DREI EICHEN Hauchfein-Aufschnitt, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI Nord
- GUT DREI EICHEN Rindswurst, 400 Gramm für nur 5,29 Euro statt 5,49 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Geflügel-Wiener, 400 Gramm für nur 3,29 Euro statt 3,45 Euro (-16 Cent)
- GUT DREI EICHEN Rindersaftschinken, 100 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-10 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Streich-Minis, 130 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN/MEINE METZGEREI Mettspezialitäten, 200 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Dauerwurst-Aufschnitt, 200 Gramm für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Landleberwurst, 250 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Wiener Würstchen, 400 Gramm für nur 2,89 Euro statt 2,99 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Mini Wiener, 320 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Rostbratwurst, 540 Gramm für nur 4,19 Euro statt 4,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6366247
ALDI reduziert die Preise: Ab dem 7. Oktober werden über 20 beliebte Wurst-, Schinken- und Würstchenartikel günstiger. Je nach Produkt liegt die Ersparnis bei bis zu 50 Cent.
Alle dauerhaft im Preis gesenkten Artikel im Überblick:
- GUT DREI EICHEN Schinkenbockwurst, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,99 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Rote Wurst, 500 Gramm für nur 4,49 Euro statt 4,99 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- HAREICO Wiener Würstchen, 1.000 Gramm für nur 8,99 Euro statt 9,49 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Wiener Würstchen, 1.000 Gramm für nur 6,49 Euro statt 6,79 Euro (-30 Cent)
- CUCINA Prosciutto Crudo Mix, 90/100 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- GUT DREI EICHEN Katenschinkenwürfel, 250 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- GUT DREI EICHEN Rohschinkenwürfel fettreduziert, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)
- MEINE METZGEREI Hinterschinken, 175 Gramm für nur 2,69 Euro statt 2,99 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Kochschinken-Spezialität, 125 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,69 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Kochschinken-Genuss, 100 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,89 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD
- GUT DREI EICHEN Hauchfein-Aufschnitt, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI Nord
- GUT DREI EICHEN Rindswurst, 400 Gramm für nur 5,29 Euro statt 5,49 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Geflügel-Wiener, 400 Gramm für nur 3,29 Euro statt 3,45 Euro (-16 Cent)
- GUT DREI EICHEN Rindersaftschinken, 100 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-10 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- GUT DREI EICHEN Streich-Minis, 130 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN/MEINE METZGEREI Mettspezialitäten, 200 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Dauerwurst-Aufschnitt, 200 Gramm für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Landleberwurst, 250 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Wiener Würstchen, 400 Gramm für nur 2,89 Euro statt 2,99 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Mini Wiener, 320 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-10 Cent)
- GUT DREI EICHEN Rostbratwurst, 540 Gramm für nur 4,19 Euro statt 4,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6366247
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