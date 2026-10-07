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OncoBayes treibt die Entwicklung von OB-001 voran, um die ADC-Resistenz und die TKI-Gehirndurchdringung zu bekämpfen



07.10.2026 / 08:05 CET/CEST

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LONDON, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- OncoBayes, ein privat geführtes Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, gab heute den erfolgreichen Abschluss der präklinischen Arbeiten mit OB-001 bekannt. Damit wurde das Potenzial des Produkts zur Bewältigung zweier wichtiger ungedeckter medizinischer Bedürfnisse in der Onkologie aufgezeigt: der ADC-Resistenz und der Hirndurchdringung von Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs). OB-001 ist ein hochselektiver und wirksamer Hemmer von zwei wichtigen Effluxpumpen (P-gp und BCRP), die sowohl an der Blut-Hirn-Schranke als auch auf Tumorzellen vorkommen. Das Produkt wird als einmal täglich einzunehmende Tablette entwickelt, die in Kombination mit einer Reihe von onkologischen Standardtherapien eingesetzt werden soll, um deren Wirksamkeit zu optimieren. In Studien an Mäusen mit durchblutetem Gehirn führte eine Vorbehandlung mit OB-001 zu einem signifikanten Anstieg der Konzentration von vier als Goldstandard geltenden Kinase-Inhibitoren im Gehirn - während die systemische (Plasma-)Konzentration weitgehend unverändert blieb. Auf der AACR 2026 vorgestellte Daten zeigten, dass OB-001 die Konzentration von Osimertinib im Gehirn um fast 400 % steigern konnte, wobei nur minimale systemische Veränderungen auftraten[1],[2]. Auf der Grundlage eines translationalen PK-PD-TGI-Modells für Osimertinib wird erwartet, dass dieser Anstieg zu einer deutlichen Verbesserung des progressionsfreien Überlebens im Zentralnervensystem bei Patienten mit EGFRm-NSCLC führen wird. Die verbesserte Bekämpfung von Hirnmetastasen stellt bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und Brustkrebs nach wie vor einen wichtigen Bereich mit ungedecktem Bedarf dar. Dieselben Effluxpumpen wurden zudem als entscheidender Resistenzmechanismus identifiziert, der die Wirksamkeit von ADCs beeinträchtigt - wobei die Überexpression dieser Pumpen zu einer Verringerung der Wirkstoffkonzentrationen im Tumor führt. Präklinische Untersuchungen unter Verwendung eines bidirektionalen Transporter-Assays zeigten, dass OB-001 den Efflux mehrerer führender Wirkstoffe reduziert, darunter SN-38 (z. B. SacituzumabGovitecan, Trodelvy), DM4 (z. B. MirvetuximabSoravtansine, Elahere) und DXd (z. B. TrastuzumabDeruxtecan, Enhertu). Derzeit laufen Vorbereitungen für den Übergang zu einem parallelen klinischen Studienprogramm, um POC-Daten in Kombination mit Osimertinib zu gewinnen und zudem die Resensibilisierung durch T-DXd zu bewerten. "Dies ist ein entscheidender Meilenstein für unser Team, und wir sind nun gut aufgestellt, um unsere klinischen Pläne mit OB-001 in die Wege zu leiten", sagte Jim Millen, ChiefExecutiveOfficer von OncoBayes. "OB-001 ist auf dem besten Weg, ein First-in-Class-Medikament mit großem Potenzial als einfache, oral verabreichte Ergänzung zu einer Reihe von erfolgreichen onkologischen Therapien zu werden. Dies ist wahrlich eine Pipeline, die eine Produktchance darstellt." Referenzen:

1. AACR2026, Abstract 5873. 1. April 2026; 86 (7. Beilage): 5873. https://doi.org/10.1158/1538-7445.AM2026-5873 .

2. CancerResearchCommunications, 1. Mai 2026; 6 (5): 1213-1219. https://doi.org/10.1158/2767-9764.CRC-25-0553 .



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