Schaffhausen - Georg Fischer will Ton Büchner an der Generalversammlung vom 14. April 2027 zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats wählen lassen. Er soll Yves Serra an der Spitze des Gremiums ablösen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Serra tritt an der Generalversammlung 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an. Grund dafür ist das Erreichen der Altersgrenze. Der bisherige Präsident ist seit mehr als 35 Jahren für den Industriekonzern tätig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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