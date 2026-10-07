Die Geron-Aktie notiert aktuell bei 1,21 US$ und befindet sich erneut an einer langfristig wichtigen Unterstützungszone. Seit dem Zwischenhoch von 2024 hat der Biotech-Titel rund drei Viertel seines Wertes verloren. Gleichzeitig drehen RSI und MACD wieder nach unten. Droht nun der Bruch der psychologisch wichtigen Marke von 1,00 US$? Chartanalyse zur Geron-Aktie Die Geron-Aktie bewegt sich seit Jahrzehnten innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrendkanals. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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