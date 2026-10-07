Die Intellia-Therapeutics-Aktie notiert aktuell bei 12,37 US$ und damit mehr als -90% unter ihrem bisherigen Rekordhoch. Nach dem Ausbruch aus dem langjährigen Abwärtstrend versucht der Biotech-Titel nun, oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone einen Boden auszubilden. RSI und MACD liefern erste bullische Signale. Beginnt hier die nachhaltige Trendwende? Chartanalyse zur Intellia-Therapeutics-Aktie Die Intellia-Therapeutics-Aktie bewegte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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