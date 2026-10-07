Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 07.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2AG6H | ISIN: US45826J1051 | Ticker-Symbol: 38I
Tradegate
06.10.26 | 21:43
10,960 Euro
-0,36 % -0,040
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
INTELLIA THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTELLIA THERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,98011,14009:19
10,92011,18009:16
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
INTELLIA THERAPEUTICS
INTELLIA THERAPEUTICS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
INTELLIA THERAPEUTICS INC10,960-0,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.