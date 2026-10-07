Die BioAge-Labs-Aktie ist seit ihrem Hoch im Juli dramatisch eingebrochen und notiert aktuell nur noch bei 6,29 US$. Der jüngste Abverkauf hat nun die im Chart markierte Kurslücke vollständig geschlossen. Gleichzeitig entsteht beim MACD eine erste bullische Divergenz. Reicht das für einen Boden - oder bleibt der Abwärtstrend vorerst dominant? Chartanalyse zur BioAge-Labs-Aktie Seit dem bisherigen Hoch bei rund 26,00 US$ hat die BioAge-Labs-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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