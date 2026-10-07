Der Nvidia-Chef sieht Marvell als nächsten Billionen-Konzern. Jetzt hebt der Chipkspezialist seine Prognosen massiv an. Reicht der KI-Boom tatsächlich für weitere 300 Prozent Kursplus? Jensen Huang lehnte sich Anfang Juni weit aus dem Fenster. Der Nvidia-Chef bezeichnete Marvell Technology als den nächsten Billionen-Dollar-Konzern. Die Aktie explodierte daraufhin um mehr als 25 Prozent, die Marktkapitalisierung erreichte rund 234 Milliarden US-Dollar. Vier Monate später ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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