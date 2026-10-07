NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel wieder zugelegt. Am Vortag waren sie bis zum Nachmittag deutlich gesunken, bevor am Markt wieder eine Gegenbewegung eingesetzt hat. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember stieg zuletzt um 0,74 Prozent auf 101,32 US-Dollar.

Zwar haben die Transporte durch die Straße von Hormus in den vergangenen Wochen zugenommen. Die britische Schifffahrtsbehörde UK Maritime Trade Operations hat im laufenden Monat allerdings bereits mindestens neun Angriffe in der Wasserstraße gemeldet. Das entspricht bereits der Hälfte der Zahl der Angriffe, die im gesamten September in der Straße von Hormus und im Persischen Golf zusammen registriert wurden.

"Der Markt beginnt daran zu glauben, dass das Öl weiterhin seinen Weg durch die Meerenge findet", sagte Haris Khurshid, Anlagechef bei Karobaar Capital, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die niedrigen Lagerbestände und die knappe Dieselversorgung bedeuteten allerdings, dass "der physische Markt deutlich weniger Puffer hat, als die Exportzahlen auf den ersten Blick vermuten lassen".

Saudi-Arabien hat unterdessen nach Militärangaben einen Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Huthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden, teilte Turki al-Maliki mit, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft.

Die Ölpreise sind in diesem Jahr kräftig gestiegen, nachdem der Krieg zwischen den USA und dem Iran die Lieferungen aus dem Nahen Osten beeinträchtigt und den Inflationsdruck verstärkt hat./stk/mis