Vernier/Ostermundigen (ots) -Es war wiederum ein gutes Campingjahr. Aufgrund der ausserordentlich guten Wetterbedingungen steuert TCS Camping zum zweiten Mal in seiner Geschichte auf eine Million touristische Logiernächte zu. Zum erfolgreichen Jahr kommt eine weitere Rekordzahl hinzu: Die Marke von 30'000 Camping-Mitgliedschaften wurde geknackt.2026 war von aussergewöhnlich guten Wetterbedingungen geprägt. Noch ist die Saison nicht ganz abgeschlossen, doch die Zahlen von TCS Camping liegen per Ende September bereits über jenen des erfolgreichen Pandemiejahres 2021. Damit zeichnet sich zum zweiten Mal in der Geschichte ein Jahr mit über einer Million Logiernächten ab. "Camping ist längst zu einem wichtigen Tourismusstandbein für die Schweiz geworden", hält Oliver Grützner, CEO von TCS Camping, zufrieden fest.Wetter sorgt für PlanungssicherheitDie Beliebtheit des Campens wurde durch die ausserordentlich guten Wetterbedingungen zusätzlich begünstigt. Bereits im Frühling, pünktlich zu den Feiertagen, zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite und sorgte für einen starken Saisonstart. Die Sommermonate waren von einer sehr langen Schönwetterperiode geprägt, die sich bis in einen sonnigen und warmen Herbst hineinzog. Dies bot den Gästen Planungssicherheit und wirkte sich positiv auf die Buchungen aus. An einigen Standorten resultierte daraus eine Zunahme der Logiernächte von bis zu 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Vom heissen Sommer profitierten auch die Campingplätze in den Bergen etwa in Scuol, Flims, Olivone oder Interlaken. "Viele Gäste aus der Schweiz und dem Ausland suchten bei den hohen Temperaturen die Kühle der Berge. Dies schlug sich bei uns positiv auf die Nachfrage nieder", erläutert Oliver Grützner. Mit 63 Prozent stammt der grösste Anteil der Gäste nach wie vor aus der Schweiz, gefolgt von Deutschland, den Niederlanden und Frankreich.Bei den meisten TCS Campingplätzen geht die Saison im Laufe des Oktobers zu Ende. Fünf Plätze bleiben auch im Winter geöffnet: Flims, Lugano-Muzzano, Olivone, Sion und Solothurn. Ausnahmsweise bleibt der Campingplatz Samedan kommenden Winter wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.Qualität überzeugt über 30'000 Camping-MitgliederDie zunehmende Verankerung des Campens als Ferienform schlägt sich auch in der Zahl der TCS Camping-Mitgliedschaften nieder. Gleichzeitig machen sich die Investitionen in die Infrastruktur und die Qualität der Plätze bezahlt. Mit einer Zunahme von 4,8 Prozent gegenüber Vorjahr wurde im September erstmals die Marke von 30'000 Mitgliedern geknackt. Camping-Mitglieder profitieren unter anderem von bis zu 20 Prozent Rabatt auf den TCS Campingplätzen sowie Pannen- und Unfallhilfe für Wohnmobile bis 7.5 t und Wohnanhänger bis 3.5 t.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTelefon +41 58 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100942803