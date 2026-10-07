NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Der Pharmakonzern sollte mit den anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen etwas übertreffen, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in seinem Ausblick. Er sehe zwar Potenzial für die Konsensschätzungen, doch der Ausblick dürfte bestätigt werden. Wichtig sei, dass nun der Weg für die noch in diesem Jahr erwarteten Studienergebnisse zum Lungenkrebsmittel Avanzar bereitet sei - er bleibe für diese optimistisch./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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