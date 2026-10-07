Berlin (ots) -ImmoScout24 WohnstudieZufrieden und trotzdem auf Wohnungssuche: Jede zweite Familie sucht ein neues ZuhauseWarum suchen Menschen ein neues Zuhause? Eine aktuelle Wohnstudie von Appinio im Auftrag von ImmoScout24 zeigt: Häufig ist nicht Unzufriedenheit der Auslöser, sondern der Wunsch nach einem Zuhause, das besser zu den eigenen Bedürfnissen passt. Besonders Familien sind auf dem Wohnungsmarkt aktiv.- Rund vier von zehn Befragten (39 Prozent) suchen aktuell ein neues Zuhause.- Familien (50 Prozent) suchen deutlich häufiger nach einem neuen Zuhause als Haushalte ohne Kinder (29 Prozent).- 26 Prozent der Suchenden nennen mehr Platz als häufigsten Suchgrund.- 54 Prozent der aktuell Suchenden sind trotzdem grundsätzlich zufrieden mit ihrem Zuhause.Mehr Platz und bessere Lage treiben die Suche39 Prozent der Befragten zwischen 18 und 65 Jahren suchen aktuell nach einem neuen Zuhause. 18 Prozent interessieren sich für eine Mietimmobilie, 11 Prozent für eine Kaufimmobilie und 10 Prozent sind für Miete oder Kauf offen.Der am häufigsten genannte Grund für die Suche ist der Wunsch nach mehr Platz: 26 Prozent der Suchenden nennen ihn. Fast ebenso häufig geht es um eine bessere Lage (25 Prozent). 23 Prozent suchen, weil sie mit ihrer derzeitigen Wohnung oder ihrem Haus unzufrieden sind. Eine bessere Ausstattung nennen 20 Prozent als Grund.Daneben spielen die Nähe zu Familie oder Freund:innen und günstigere Wohnkosten mit jeweils 15 Prozent eine Rolle. 13 Prozent suchen mit dem konkreten Wunsch nach Wohneigentum.Jede zweite Familie sucht ein neues ZuhauseBesonders hoch ist die Suchaktivität bei Familien mit Kindern. 50 Prozent von ihnen suchen aktuell nach einem neuen Zuhause. Bei Haushalten ohne Kinder sind es 29 Prozent. Bemerkenswert: Gleichzeitig sind 69 Prozent der Familien mit ihrer aktuellen Wohnsituation zufrieden oder sehr zufrieden. Bei Haushalten ohne Kinder liegt dieser Anteil bei 59 Prozent."Die Ergebnisse zeigen, dass eine Wohnungssuche nicht erst dann beginnt, wenn Menschen mit ihrem Zuhause unzufrieden sind. Bedürfnisse verändern sich - etwa, wenn mehr Platz benötigt wird oder eine andere Lage besser zum eigenen Alltag passt. Besonders bei Familien sehen wir, wie stark solche Veränderungen die Suche nach einem neuen Zuhause prägen", sagt Nicolas Cheron, Geschäftsführer von ImmoScout24.Mehr als die Hälfte der Suchenden ist mit ihrem Zuhause zufriedenAuch insgesamt bedeutet Wohnungssuche nicht automatisch Unzufriedenheit: 54 Prozent der aktuell Suchenden sind mit ihrer derzeitigen Wohnsituation zufrieden oder sehr zufrieden.Besonders deutlich zeigt sich das bei Kaufinteressierten. Von den Befragten, die sich für den Kauf einer Immobilie interessieren, sind 71 Prozent mit ihrer aktuellen Wohnsituation zufrieden oder sehr zufrieden.Die Studie zeigt damit: Neben konkreten Problemen mit dem aktuellen Zuhause sind häufig veränderte Wohnbedürfnisse der Anlass, sich nach einer neuen Immobilie umzusehen.MethodikDie Umfrage wurde vom 7. bis 8. Juli 2026 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Appinio im Auftrag von ImmoScout24 durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die hinsichtlich Alter und Geschlecht repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland in dieser Altersgruppe sind.Pressekontakt:Johanna FitschenPR & Communications ManagerTelefon: +49 30 24301 1633E-Mail: pr@immoscout24.dewww.immoscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31321/6366262